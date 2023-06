Pfingstturnier des RC Steinsee: Ein Dorfturnier, das keines ist

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Die Springprüfung Klasse A**: Daniel Krell (RFV Taufkirchen-Vils) auf Cassiopeia am Regenbogenhindernis, an dem viele Pferde verweigern. © Artist S.ROSSMANN

Reitclub Steinsee freut sich über beste Bedingungen und großen Zuschauerzuspruch bei seinem Traditionsevent.

Moosach – Entlang der Straße, die zum Gut Niederseeon am Steinsee führt, tummeln sich bei schönstem Sommerwetter die Menschen. Einige haben es sich auf dem schmalen Grünstreifen zwischen Asphalt und Wiese bequem gemacht. Andere suchen den Schatten, sitzen auf Biergarnituren bei den Ställen. Auf der Wiese vor dem Gut leuchten die bunten Stangen eines Springparcours zwischen Reitern, Pferden sowie den vielen Zuschauer hervor.

Am Pfingstwochenende, von Samstag, 27., bis Montag, 29. Mai, veranstaltete der Reitclub am Steinsee ein großes Reitturnier. Mindestens 500 Besucher lockten die Wettkämpfe täglich an, „vor allem am Sonntag war richtig viel los“, erklärt Veronika Kohl, Pressesprecherin des Vereins.

Die Stimmung: ausgelassen. Maximilian von Holly vom Reit- und Fahrverein Ebersberg startet in die Springprüfung Klasse A**. Beim Regenbogenhindernis, einem Doppelrick, verweigert sein Pferd Eskada einmal. „Die Farben und die schrägen Stangen“, erklärt Kohl. Da verweigern viele Pferde. „Ob es dann doch springt, das hat auch was mit Vertrauen zum Reiter zu tun.“

Von Holly reitet zurück, versucht es noch einmal. Dieses Mal mit Erfolg – und beendet den Parcours mit vier Fehlerpunkten und einer Zeit von 70,8 Sekunden. „Wir haben bei dieser Siegerehrung eine absolute Seltenheit“, schallt es aus den Lautsprechern. „Drei Männer! Sonst sind wir froh, wenn überhaupt einer dabei ist.“ Für den Ebersberger von Holly reicht es für Platz drei, später an diesem Sonntag wird er auch noch auf Platz eins springen. Donnernder Applaus, Pfiffe und Rufe, während die drei Reiter zu lauter Musik eine Ehrenrunde über die Wiese drehen.

Über 280 Pferde und Reiter am Steinsee

Seit 55 Jahren veranstaltet der Reitclub sein Pfingstturnier. Zum zweiten Mal in Folge richteten die Moosacher in diesem Jahr auch wieder das bayerische Nachwuchschampionat und das Trakehnerchampionat aus. Wer sich für Warendorf, der Heimat des Reitsports, qualifizieren will, kann das hier tun.

Einmal durch den Innenhof, vorbei am Ponyreiten für die kleinen Gäste der Veranstaltung, steht man vor dem Dressurviereck. Die sanfte bis klassische Musik, das leise Murmeln der Zuschauer und der leise Applaus zeichnen einen starken Kontrast zum Springreiten auf der anderen Seite des Guts.

Insgesamt sechs Teilprüfungen legen die Starter in Moosach ab. Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Vormustern, drei Kilometer Laufen in 20 Minuten und schließlich noch eine Theorieprüfung. Die Reiter stammen aus dem Umland, aus angrenzenden Bundesländern und Österreich.

„Ein Drittel der Teilnehmer qualifiziert sich“, sagt Kohl. Über 280 Pferde und Reiter finden sich an diesem Wochenende am Steinsee zusammen. Ein Stallzelt mit 30 Boxen hatte der Verein aufgestellt, in dem die Pferde übernachten können. Es gebe auch Turniere mit hundert Boxen, so Kohl. Aber die würden von Firmen veranstaltet. „Wir sind ein Reitverein, der ein kleines Dorfturnier macht“, sagt sie. „Nur, dass wir von unserem Angebot her kein Dorfturnier mehr sind.“

Drei Männer! Sonst sind wir froh, wenn überhaupt einer dabei ist.

Der Verein ist in der Jugendförderung aktiv. Beim Pfingstturnier gab es daher auch eine Ponyführzügelklasse, bei der Kinder bis acht Jahre zeigen durften, was sie können: Bei kleinen Geschicklichkeitsübungen werden sie von einer Person, älter als 18 Jahre – „meistens die Mama“, weiß Kohl – geführt. Dann dürfen die kleinsten Reiter des Pfingstturniers auf die Wiese und bei festen Hindernissen ihr Können unter Beweis stellen. „Das ist für alle schön und wird auch nicht so viel angeboten“, erklärt Kohl. „Aber wir sind eine Reitschule, da ist es schon wichtig, dass wir auch so eine kleine Prüfung anbieten.“

Die Vielseitigkeitsprüfung sei stets ein Highlight. Feste Hindernisse, zwei Wasserhindernisse – das sei etwas besonderes, so Kohl, „da scheiden die meisten aus“. Und dreieinhalb bis vier Minuten „Vollspeed Galopp, das erfordert eine wahnsinns Fitness beim Reiter und beim Pferd, damit man das überhaupt schafft“.

Es sei ein gelungenes Wochenende gewesen, sagt auch Annette Finkenzeller. „Die Stimmung war super, die Bedingungen auch, es hat richtig Spaß gemacht.“ Die 42-Jährige ist im Reitclub am Steinsee großgeworden; sie trat in der Springprüfung Klasse A* an, wurde einmal Zweit- und einmal Drittplatzierte. „So viele Zuschauer wie da waren, da hat es nochmal mehr Spaß gemacht“, sagt sie.

Auf der Wiese des Springparcours reitet derweil Maximilian von Holly erneut eine Ehrenrunde. Mit Siegerfaust lässt er sich vom Publikum entlang der Straße für den ersten Platz bejubeln.