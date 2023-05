Kreisfinale Merkur CUP: Ein dünnes 1:0 reicht

Daumen hoch vorm Kreisfinale des Merkur CUP: Die U11-Kicker der acht Mannschaften überzeugten anschließend mit tollem Nachwuchsfußball. © SRO

U11-Fußballer des TSV Ebersberg sind Kreissieger, auch Überraschungsfinalist darf zum Bezirksfinale des Merkur CUP.

Markt Schwaben – Beim Kreisfinale des Merkur CUP hat in zwei Platzierungsspielen erst das Achtmeterschießen die Entscheidung gebracht. Im Finale des spannenden Turniers im Markt Schwabener Sportpark setzte sich der TSV Ebersberg in der regulären Spielzeit gegen den TSV Zorneding mit 1:0 (0:0) durch. Am Ende jubelten aber drei Mannschaften.

Ein Spielerkreis, eine kurze Rede und zwei glückliche Teams: Beim Merkur CUP wird Fairplay und der Spaß am Sport großgeschrieben. Bereits im April qualifizierten sich acht von 15 Landkreisteams in drei Vorrundengruppen für das Kreisfinale (wir berichteten). Wer am Vatertag also auf dem Stadionplatz in Markt Schwaben auflief, gehörte bereits vor Turnierbeginn zu den Gewinnern.

Der besagte Spieler-Kreis entstand auf Aufforderung von Markt Schwabens Jugendleiter und CUP-Organisator Alexander Peters nach dem Spiel um Platz sieben. Der TSV Pliening gewann die Partie durch einen Doppelpack von Giannis Tsatsas und zwei weiteren Toren von Timo Hemmerle und Anton Schmidt mit 4:0. Im Abschlusskreis zollten sich beide Teams Respekt und feierten ihre Kreisfinalteilnahme. „Eine tolle Idee vom Trainer von Markt Schwaben“, fand TSV-Coach Tilmann Holder.

Dass Zorneding ins Finale gekommen ist, ist mit Sicherheit das Außergewöhnlichste am Turnier gewesen.

Im Laufe des Tages gab es aber durchaus knappere Spielentscheidungen. Gerade die beiden Halbfinals waren voller Spannung. Beim Finaleinzug des TSV Zorneding gegen die SG Anzing/Parsdorf war Johannes Demmler mit dem einzigen Tor des Halbfinals der gefeierte Held. Dass es der TSV Poing als Gruppendritter (hinter dem SC Baldham-Vaterstetten und Zorneding) gar nicht erst unter die besten Vier schaffte, war für manchen Zuschauer eine Überraschung. „Dass Zorneding ins Finale gekommen ist, ist mit Sicherheit das Außergewöhnlichste am Turnier gewesen“, fand zudem Jasper Kemmercell, Trainer der Poinger E-Junioren.

Eine besonders starke Defensive hatte der SCBV-Nachwuchs zu bieten. „Wir haben aus dem Spiel heraus kein einziges Tor kassiert“, analysierte Trainer Thomas Siedschlag. Ohne Gegentor ging es ins Halbfinale gegen den TSV Ebersberg. Die ersten Tore fielen auch dort erst im Achtmeterschießen. Die Kreisstädter waren mit allen vier Schüssen erfolgreich. Und den Rest erledigte der überragende TSV-Torwart Benedikt Miedl, in dem er zwei Baldhamer Achtmeter-Versuche parierte.

Im Endspiel zeigte sich dann, wie eng das Teilnehmerfeld bezüglich der fußballerischen Leistung beisammen lag. Valentin Atzler entschied das Finale mit dem einzigen Tor der Partie. „Wir waren schon spielbestimmend, aber Zorneding hat ordentlich Druck gemacht“, fand Matze Erhard, Trainer des Turniersiegers. Die Abwehr um Benjamin Jakovljevic hielt dem Druck des Underdogs aber stand. Zurecht feierte der TSV Ebersberg deswegen lautstark mit seinen mitgereisten Fans und holten sich bei der Siegerehrung neben dem Ticket fürs Bezirksfinale auch einen Gutschein für einen kompletten Trikotsatz des Lokalsponsors Raiffeisen-Volksbank Ebersberg.

Die Trauer der Zornedinger U11-Junioren nach der Endspiel-Niederlage hielt nicht lange an. Denn auch der Zweitplatzierte durfte feiern: Auch er darf den Landkreis Anfang Juli im Bezirksfinale des Merkur CUP vertreten. Und zu allerletzt rissen auch die Spieler des SCBV nach dem bitteren Achtmeter-Aus im Halbfinale bei der Siegerehrung ihre Hände in den bewölkten Himmel. Sie erhielten den ESB-Fairnesspreis und damit Trikots für die ganze Mannschaft.

