Ein EHC-Eckpfeiler bricht Klostersee weg

Wird nicht mehr Schnee und Eis oder Nachwuchstalente beim EHC Klostersee freischaufeln: Der hauptamtliche Nachwuchstrainer Markus Eberl verlässt Grafing in Richtung seines Heimatvereins EV Landshut. © SteFan Rossmann

Nachwuchstrainer Markus Eberl wechselt überraschend vom EHC Klostersee zum EV Landshut, die Grafinger Suche nach Nachfolger läuft.

Grafing – Die Schweißtropfen fließen dieser Tage auch unter dem Dach der Wildbräu-Arena. Allerdings nicht vorrangig aufgrund der andauernd subtropischen Temperaturen, sondern beim bereits seit ein paar Wochen laufenden Sommertraining des Eishockeynachwuchses vom EHC Klostersee. Wie während der Saison auf der Eisfläche tummeln sich die unterschiedlichen Altersklassen täglich vom Nachmittag bis zum frühen Abend innerhalb der Bande und auch im Bereich drumherum.

„Es ist hier tatsächlich ganz erträglich, die Hitze macht uns zumindest nicht extrem zu schaffen“, erzählt Martin Sauter, der Nachwuchsleiter des Grafinger Eishockeyklubs, während er gerade zusammen mit Jimmy Quinlan die Übungen der U17-Talente der EHCler anleitet und überwacht. Mehr oder weniger anstelle von Markus Eberl, einem der beiden hauptamtlichen Nachwuchstrainer.

Für Markus ist das natürlich eine tolle Sache, bei einem der absoluten Top-Vereine hierzulande in der Eishockey-Nachwuchsausbildung tätig zu sein. Noch dazu daheim vor der eigenen Haustür.

Während Yuri Tsurenkov (46 Jahre) weiterhin an der Spitze der Klosterseer Nachwuchs-Coaches steht, hat der 44-jährige Eberl seinen Vertrag nicht verlängert. Der Absolvent der angesehenen Sportakademie in Köln und Inhaber des Trainer-A-Scheins folgte nach vier Jahren beim EHC dem Ruf seines Heimatvereins. Beim EV Landshut wird Eberl, der beim EHC zwischendurch als Nachfolger von Dominik Quinlan als Coach der Ersten gehandelt worden war, in den Trainerstab des U20-Teams in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) Division I integriert und sich außerdem um Rekrutierung und Organisatorisches kümmern.

„Für Markus ist das natürlich eine tolle Sache, bei einem der absoluten Top-Vereine hierzulande in der Eishockey-Nachwuchsausbildung tätig zu sein. Noch dazu daheim vor der eigenen Haustür“, zeigt Sauter absolut Verständnis für dessen Entscheidung. „Uns stellt das vor allem auch deshalb vor Probleme, weil durch die lange Phase der Unsicherheit der Ligazugehörigkeit der ersten Mannschaft sehr viel Zeit vergangen ist und geeignete Nachfolger nicht wie reife Früchte auf dem Baum wachsen.“

Zwei weitere Planstellen im Talentschuppen sind zu besetzen, nachdem Gert Acker und Florian Engel aus dem Nachwuchs zur Bayernliga-Truppe aufrückten. „Vor allem der zeitliche Faktor ist eine Riesenherausforderung, weil viel Organisatorisches derzeit auf sehr wenige Schultern verteilt ist“, erklärt Sauter. An der Besetzung der offenen hauptamtlichen Trainerstelle im Nachwuchs sei man aktuell dran. „Wir führen Gespräche und hoffen, die Position bald vergeben zu haben.“

Was Martin Sauter ganz wichtig ist: „Wir haben hier mit Markus und Yuri an der Spitze etwas aufgebaut, das im Fünf-Sterne-Programm des DEB jede Saison mit drei Sternen ausgezeichnet wurde. Diese eingeführten Strukturen im Nachwuchs zu erhalten und weiterzuführen ist das klare Ziel.“

Beim Saisonabschlussgrillen kürzlich betonte Eberl, dass er den EHC definitiv auch mit einem weinenden Auge („Viele hier sind mir sehr ans Herz gewachsen“) verlässt. Und ergänzte: „Es waren trotz Corona-Krise mit allen Hindernissen zwischendurch vier sehr schöne Jahre hier, familiär und für einen so kleinen Standort dennoch auf hohem Niveau. Ich konnte immer auf tolle Unterstützung bauen und bestmöglich arbeiten.“ Möglicherweise sorgt der „gute Draht“ dafür, dass die Klosterseer künftig mit Eberls EV Landshut kooperieren. Entsprechende Gespräche zwischen beiden Vereinen laufen. ele