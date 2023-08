Bayernliga-Spielplan steht: „Knackiger Auftakt“ für EHC Klostersee

EHC Klostersee startet am 15. Oktober zuhause mit Absteiger-Duell gegen Landsberg Riverkings und Auswärtsspiel gegen Topfavorit Erding in die neue Bayernliga-Saison.

Grafing - Nachdem der vom Bayerischen Eissportverband (BEV) zusammen mit der Eishockey-Kommission erarbeitete Spielmodus für die Bayernliga ungewohnt früh, nämlich vor bereits eineinhalb Monaten bekannt gegeben worden ist, trifft Gleiches auf die Spielplan-Einteilung zu. War zumeist in den letzten Jahren Geduld und Abwarten angesagt, gab BEV-Eishockeyobmann Frank Butz den Vereinen gestern das Okay zur Veröffentlichung, nachdem die Vertreter der 16 Klubs nach interner Übersendung einer vorläufigen Terminliste noch kleinere Korrekturwünsche vorbringen konnten.

„Das ist das normale Prozedere, schließlich sind an machen Standorten bestimmte Tage bereits geblockt“, erklärte Dominik Quinlan. Der Sportliche Leiter beim EHC Klostersee muss sich mit derartigen Dingen nicht beschäftigen, ist die Grafinger Wildbräu-Arena doch vereinseigen, womit die gängigen Uhrzeiten freitags und sonntags bis eben zur Spielplan-Bekanntgabe „reserviert“ sind.

Nach zuletzt mehrmals einer ungeraden Anzahl an Teams gibt es im 16er-Feld der Saison 2023/24 keine spielfreie Mannschaft pro Spieltag mehr. Die Punkterunde in der Bayernliga startet inzwischen schon traditionell mit einem Eröffnungsspiel, das diesmal an den VfE Ulm/Neu-Ulm vergeben wurde. Gegner der Devils am Samstagabend, 14. Oktober, in der Donau-Arena sind die Königsbrunn Pinguine, als amtierender Meister Nachfolger der Klosterseer.

Am Tag darauf ist der komplette erste Spieltag angesetzt. Die Grafinger empfangen am Sonntag, 15. Oktober um 17.30 Uhr, zum letztjährigen noch Oberliga-Duell die Landsberg Riverkings. „Ein knackiger Auftakt, da wissen wir gleich, wo wir stehen“, sagt Quinlan, der dabei das folgende Gastspiel ausdrücklich mit einbezieht. Auswärts geht‘s für die Rot-Weißen am Freitag, 20. Oktober, zu den Erding Gladiators, die nach ausschließlich höherklassigen Neuverpflichtungen – unter anderem der früheren Nationalkeeper Dimitri Pätzold – vielerorts als Topfavorit gesehen werden.

Die einfache Hin- und Rückrunde geht am Freitag, 2. Februar 2024 zu Ende, für die EHCler daheim mit dem Derby gegen die Eispiraten Dorfen, die bekanntlich den Kanadier Lynnden Pastachak abgeworben haben. „Das wird eine sehr interessante Hauptrunde, in der du nicht viel liegen lassen darfst, um weit vorne dabei zu sein“, weiß Quinlan um die vielen personell gut bestückten Gegner. Direkt qualifiziert für die Playoffs sind nur die besten Sechs, die Teams auf den Rängen sieben bis zehn der Abschlusstabelle spielen anschließend um die zwei noch vakanten Plätze in der ersten K.o.-Runde. Für den Rest geht es in der zweiten Saisonhälfte gegen den Abstieg. ele

