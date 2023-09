Eine Frage der Flugkurve

Von: Julian Betzl

Ist der safe? Zum Leidwesen von Boars-Läufer (grau) Julian Dambacher machte Caribes-Baseman De La Vega (blau) den Baldhamer in dieser Spielszene des ersten Duells (3:6) mit schulbuchmäßiger Fangtechnik und Körperkontrolle aus. © christian riedel

Die Baldham Boars sind mit ihrem Split im Baseball-Spitzenspiel der Abstiegsrunde der 2. Bundesliga Süd-Südost gegen die München Caribes zufrieden.

Baldham – Diesmal würden es keine zweimal sieben locker-flockige Innings für die Boars werden wie zuvor gegen Heidenheim oder in Ellwangen. Dessen war sich Baldhams Spielertrainer Lucas Traut schon vor dem First-Pitch am vergangenen Samstag im Ballpark an der B304 sicher. Als Tabellenführer in der Abstiegsrunde der 2. Bundesliga Süd-Südost brachten die München Caribes nicht nur einige lautstarke Anhänger nach Baldham mit, sondern stellten im ersten Duell auch einen Pitcher auf den Mound, den Traut als „crafty“ bezeichnete.

Mit dessen kreativen und variierenden Wurftechniken, „ungewöhnlichen Armbewegungen“ und verminderten Geschwindigkeiten, kamen die Schlagmänner der Boars nicht wirklich zurecht. Ganze fünf Innings dauerte es, ehe die Platzherren auf ihrem Scoreboard anschreiben konnten. „Wir haben es nicht geschafft, dauerhaft gescheit zu treffen“, beklagte Traut, dass vereinzelte Runs immer wieder von anschließenden Strikeouts zu Makulatur wurden.

Import-Pitcher Sam Katz wirft Boars im Rückspiel zum Sieg

Auch mit der eigenen Werferleistung haderte der Boars-Coach: „Da habe ich mir auch mehr erwartet. In den ersten zwei Innings hatte ich eigentlich einen guten Tag, dann aber ein paar unglückliche Hits und habe sogar bei einem Pitch durch die Mitte leider einen Homerun zugelassen.“ Mit 6:3 Punkten ging Spiel eins an die Münchner.

Anschließend kamen die Boars mit den schnelleren, geradlinigeren Bällen des Import-Pitcher der Caribes deutlich besser zurecht. Brian Fürböck und Ruben Manriquez sorgten für eine 2:0-Führung im ersten Durchgang. Und auf dem Mound erwischte Baldhams Import-Pitcher Sam Katz einen durchgehend guten Tag, ließ nurmehr drei Caribes nach Hause kommen und hatte damit großen Anteil am knappen 4:3-Sieg.

„Es war sehr knapp, aber wir sind immer drangeblieben“, lobte Lucas Traut die nicht ganz selbstverständliche Leidenschaft seiner Mitspieler nach dem Split im Spitzenspiel. „Wenn es sportlich eigentlich um nichts mehr geht, ist das nicht einfach. Bei manchen merkt man schon, wie die Prioritäten shiften. Zurzeit wollen wir aber alle am Wochenende unbedingt auf dem Platz stehen.“