Grafings Handballnachwuchs feiert hochverdiente Meistersause

Von: Julian Betzl

In neuen Meistershirts strahlen die Grafinger C-Mädels um die Wette: (stehend, v. l.) Trainerin Charly Oslmeier, Anna Faßrainer, Lena Lingner, Mia Binner, Sophia Koulias, Magdalena Kinze, Rebecca Brill, Jasmin Lazarus (Co-Trainerin) sowie (kniend, v. l.) Valentina Schönborn, Eva Menzel, Polly Berger, Anna Sewald, Leoni Schreiber, Pia Menzel und Tyra Plaum. Es fehlt im Bild: Julie Fischer. © verein

C-Juniorinnen des TSV Grafing gehen nach Erfolgssaison in der Handball-ÜBOL motiviert in die Landesliga-Qualifikation.

Grafing – Mit leckerer Pizza, kühlen Getränken und druckfrischen Meistershirts feierte die weibliche C-Jugend des TSV Grafing in ihrer Jahnsporthalle eine ausgelassene wie verdiente Handballparty. Ein Wochenende vor dem letzten Spieltag in der überbezirklichen Bezirksoberliga Süd-Ost hatte die Mannschaft einen erfolgreichen letzten Heimspieltag gegen die HSG B-one II absolviert (38:15) und damit vorzeitig einen Haken hinter die anvisierte Meisterschaft machen können.

Diese vorgezogene Meistersause hätten sich die Mädels redlich verdient, findet Charlotte „Charly“ Oslmeier, die das Team in dieser Spielzeit gemeinsam mit Jasmin Lazarus betreut hat. Ihre „kleine, aber eingespielte Truppe“ hatte im Frühjahr 2022 nur denkbar knapp das Ticket zur Landesliga verpasst.

„Trotzdem sind die Mädels dann hoch motiviert im Training erschienen, im Trainingslager und bei einem Rasenturnier dann immer weiter zusammengewachsen“, schildert Oslmeier, wie das Fundament für den Meistercoup in der Saisonvorbereitung gegossen wurde. Daher sei es für sie nicht verwunderlich gewesen, dass ihre C-Mädels „mit diesem Trainingsfleiß und ihrer Lernfähigkeit durchgehend gute, häufig sogar deutlich überlegene Spiele“ vom Saisonauftakt weg auf die Platte gebracht hätten.

Trotz der Grafinger Erfolgsserie mit einer verlustpunktfreien Vorrunde und elf Siegen in Serie, entwickelte sich im Saisonverlauf ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem TuS Prien, der in der Endabrechnung genauso wie die Grafingerinnen lediglich zwei Niederlagen, aber eben auch das letztlich entscheidende, eine Remis aufwies. Allerdings traten die Grafingerinnen am letzten Spieltag nicht mehr in Prien an, weshalb die Partie zugunsten des TuS gewertet wurde.

„Gerade in engen Spielsituationen hat uns der Kampfgeist ausgezeichnet“, lobt Oslmeier neben der spielerischen auch die mentale Klasse ihrer Schützlinge. Insgesamt 435 Tore konnten die C-Juniorinnen des TSV Grafing in 14 Begegnungen erzielen, im Durchschnitt also 31 pro Partie. Die konstant „gute Abwehr- und Torhüterleistung“, will Charly Oslmeier aber mindestens genauso betont wissen. Schließlich ließen die Bärenstädterinnen mit gerade mal 277 Gegentoren, die ligaweit zweitwenigsten zu.

Am Samstag, 29. April, nehmen Oslmeier, Lazarus und ihr Meisterteam einen neuen Anlauf auf das begehrte Landesligaticket. In der ersten Qualifikationsrunde in der Wertachsporthalle Bissenhofen bekommt es der TSV Grafing ab 10.45 Uhr mit dem TSV Gilching, TSV Vaterstetten II, der HSG Laingen-Wittislingen sowie den Ausrichtern von der SG Bissenhofen-Marktoberdorf zu tun.