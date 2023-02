Drei Podestplätze für EHC-Eiskunstläufer: „Eine tolle Bilanz!“

Ein einwandfreier Flieger bescherte Clara Wetteskind in der Kürklasse 7 den Sieg beim Dorfener Stadtpokal. (mk-sportphoto) © mk-sportphoto

EHCK-Nachwuchs feiert drei Podestplätze beim 19. Dorfener Stadtpokal.

Grafing – Einige tolle Wettkampfresultate konnte der Eiskunstlauf-Nachwuchs des EHC Klostersee beim 19. Dorfener Stadtpokal erzielen. Schon die Constanze Brandmaier konnte sich als erste Grafinger Läuferin, die im Dr. Rudolf Stadion aufs Eis lief, in der Gruppe 3c Elemente III gegen die Konkurrenz durchsetzen und auf den obersten Podestplatz springen.

In der Gruppe 7a, Kürklasse 7 ohne Axel, zeigte Clara Wetteskind unter anderem einen schönen Flieger sowie eine gute Pirouette. Sie erhielt für ihre Kür das mit Abstand beste Ergebnis von den Wertungsrichtern und sicherte sich ebenfalls Rang eins.

Teamkollegin Julia Sauter startete in der Gruppe 8a, Kürklasse 7 mit Axel und Doppelsprüngen. Die Aufregung war groß: Schließlich war dies für Sauter der erste Wettkampf mit Doppelsprung. Gut vorbereitet zeigte sie ihre Sprünge sehr ordentlich und konnte sich nach ihrer Doppelsprung-Premiere über Platz vier freuen.

In der Gruppe 9, Kürklasse 6, startete Carla Müller-Stahl und zeigte eine sauber Sprungkombination aus Rittberger und Rittberger sowie eine tolle Schrittsequenz, die ihr letztlich Stockerlplatz drei sicherten.

Ganz knapp verpasst hatte das Stockerl derweil Helena Dürr. Sie kam in der Gruppe 12 b, Nachwuchs B U16, auf den vierten Rang. In ihrer ausdrucksstarken Kür zeigte Dürr dennoch eine gut bewertete Level 3 kombinierte Pirouette und eine saubere Lutz-Toeloop-Kombination. Ebenfalls in dieser Wettkampfkategorie startete Johanna Mentz für den EHCK, sie konnte das erste Mal zwei Doppelsprünge, Doppelsalchow und Doppelrittberger, zeigen. Ihre Dreiersprungkombination aus Flip, Rittberger und Toeloop gelang gut – Mentz kam auf Rang sechs. Grafings Trainerin Steffi Ruttkies zeigte sich mit den Vorstellungen ihrer Schützlinge insgesamt zufrieden: „Zwei erste Plätze, ein dritter und zwei vierte Plätze sind eine tolle Bilanz!“ ez/bj

