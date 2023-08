Chiara Wildner ist einsame deutsche Spitze

Von: Julian Betzl

Teilen

Stoßgewaltig präsentierte sich Chiara Wildner auch in Stuttgart – mit Bestweite und DM-Meistertitel. © ralf görlitz

Chiara Wildner (15) von der LG Sempt gewinnt in Stuttgart bei den Deutschen U16-Meisterschaften zweimal souverän Gold im Diskuswurf und Kugelstoßen.

Anzing/Stuttgart – Von Golderfolg zu Golderfolg stößt und wirft sich dieser Tage die 15-jährige Chiara Wildner von der LG Sempt. War ihr vor zwei Wochen noch ein Doppelerfolg bei den Landesmeisterschaften gelungen, legte die Kugel- und Diskusspezialistin vergangenen Sonntag bei den Deutschen U16-Einzelmeisterschaften einen sensationellen Doppel-Golderfolg nach.

„Mit geht‘s sehr gut, ich habe mein Ziel erreicht“, erklärte Wildner noch im Trikot zufrieden lächelnd in ihre Handykamera. Zwei nationale Meistertitel in der W15 waren im gut besuchten Stuttgarter Stadion Festwiese der Lohn ihrer harten Aufbauarbeit nach einem Skiunfall im Frühjahr. Sowohl im Diskuswurf wie auch im Kugelstoßen ließ sie der deutschen Konkurrenz keine Chance.

„Diskus war nicht so leicht, im ersten war ich ungültig. Aber dann war‘s cool!“, kommentierte Wildner ihren ersten Auftritt des Tages. Der erste Versuch ungültig, der zweite touchierte den Käfig und kam nach 18 Metern im Feld auf – da musste der dritte Versuch schon sitzen. Nervenstark schleuderte Wildner ihren Diskus über die 40-Meter-Marke und setzte sich an die Spitze. Mit ihrem letzten Versuch steigerte sich die Semptlerin noch auf 42,66 m und distanzierte so die Silbermedaillengewinnerin Marlene Seeling (TV Eppelheim) um fast vier Meter.

Derart beflügelt startete Chiara Wildner in einen „von Anfang an gutes“ Kugelstoßen. Mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 14,28 m entschied sie ein spannendes Duell mit Antonia Heberle (13,74 m; TV Rottenburg) ebenfalls deutlich zu ihren Gunsten. Als eine von nur drei Doppelsiegern bei diesen U16-Meisterschaften feierte Chiara Wildner ihren vorerst größten Erfolg und dürfte mit viel Selbstvertrauen zu den Mehrkampfmeisterschaften Anfang September in Hannover anreisen. bj