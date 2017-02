Jubel, Trubel, Aufstieg: Der EHC Klostersee hat am Freitag in Ingolstadt den Sprung in die Landesliga geschafft.

Eishockey - Bezirksliga

Nach 24 Siegen in Folge können die Eishackler des EHC Klostersee befreit jubeln. Die Grafinger haben am Freitagabend das Spiel in Ingolstadt mit 9:2 Toren und die Halbfinalserie gegen die ERC-Amateure mit 2:0 gewonnen.

Ingolstadt/Grafing - Der EHC Klostersee hat es geschafft. Mit einem deutlichen 9:2 (1:0,5:1,3:1) am Freitagabend im zweiten Match der Playoff-Halbfinalserie "best of three" beim ERC Ingolstadt stehen die Grafinger nicht nur vorzeitig im Endspiel um den Bezirksligameistertitel sondern als Aufsteiger in die Landesliga fest. Wurden im ersten Abschnitt noch viele Chancen vergeben, so münzten die Rot-Weißen ihre totale Dominanz auf dem Eis zu Beginn des Mitteldrittels in einen beruhigenden Vorsprung um. Die Tore für den EHC, der zum Auftakt der Final-Serie am nächsten Freitag Heimrecht hat, erzielten Maximilian Merz (3), Marvin Kablau, Gennaro Hördt, Raphael Kaefer, Marius Kritzenberger, Philipp Quinlan und Matthias Baumhackl. ele