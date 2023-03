Klostersee-U20 steigt in die DNL III auf: „Einfach eine geile Truppe“

Nummer Eins in Süddeutschland: Die U20-Junioren des EHC Klostersee mit (stehend, v.l.) Marino Brlic, Patrick Kerndl, Tobias Hilger, Florian Stinauer, Arnaud Eibl, Julian Dengl, Leander Ruß, Leopold Weinzierl, Bernhard Schönig, Florian Kurz, Anian Gilg, Teo Herpich, Headcoach Gert Acker, Betreuerin Christin Eibl, Co-Trainer Bob Wren sowie (vorne, v.l.) Maximilian Stinauer, Kapitän Stefan Würmseer, Samuel Ruß, Kilian Jöbstl, Maximilian Jannasch, Jonas Singer, Felix Wiedenhofer, Lukas Eberl, Sebastian Kosmann und Tobias Schnabl. Das war ein weiterer Wahnsinnsfight mit fast epischem Ausmaß nach dem Rückstand. Gert Acker, Erfolgstrainer der U20 des EHC Klostersee. © ehc klostersee

Klostersees U20-Eishockeyjunioren bezwingen EHC Freiburg auch im Playoff-Rückspiel und steigen nach 5:3-Auswärtssieg in DNL Division III auf.

Grafing – Es ist geschafft! Die U20-Mannschaft des EHC Klostersee hat auf den Gewinn der Bayernliga-Meisterschaft noch eins draufgesetzt. Durch einen 5:3-Erfolg am Samstagabend beim EHC Freiburg hat sich der Grafinger Nachwuchs auch das Aufstiegsrecht in die Deutsche Nachwuchsliga (DNL) Division III gesichert.

„Ich bin unglaublich stolz, das war ein weiterer Wahnsinnsfight mit fast epischem Ausmaß nach dem Rückstand“, gab sich EHC-Trainer Gert Acker, kurz nach der Schlusssirene mitten in die jubelnde Spielertraube auf dem Eis eintauchend, restlos begeistert von der Vorstellung seiner Jungs. Der knappe Hinspiel-Erfolg (5:4) sei keine Basis, um bei Konzentration und Einsatz auch nur einen Prozentpunkt weniger aufzuwenden, hatte der Headcoach den rot-weißen Nachwuchs vor dem Startbully eingeschworen.

Dem Aufstieg hatten auch die Freiburger höchste Priorität eingeräumt, letztlich mit den gleichen Argumenten: Die eigenen Talente im Stammverein zu halten und möglicherweise auswärtige zum Wechsel zu bewegen, um den Standort zu stärken. Die Wichtigkeit der Partie war schon am Zuspruch auf den Tribünen abzulesen. Gut 450 Zuschauer in der Echte-Helden-Arena, in der sich die Gäste vor einer ansehnlichen Anzahl an Schlachtenbummlern aus Grafing zu Aufstiegshelden krönten, gaben dem Nachwuchsspiel einen würdigen Rahmen und sorgten für Stimmung; dazu fieberten an die 250 Zuseher den Livebildern auf dem hauseigenen Youtube-Kanal des DEL2-Klubs mit.

Davon gepusht, schlossen beide Seiten sofort fast nahtlos an die Leistung aus der Vorwoche an. Spieltempo, Intensität, Kampf und Torraumszenen ließen keinerlei Wünsche offen. Es blieb lange torlos und trotz harter Zweikampfführung extrem fair. Erst eineinhalb Minuten vor Ende des ersten Drittels kassierte die EHC-U20 eine erste Strafzeit. Wie so oft in engen und ausgeglichenen Spielen, ist ein Powerplay der Türöffner. Die Breisgauer benötigten in Überzahl nur 16 Sekunden für die 1:0-Führung: Bully gewonnen, Querpass, Direktschuss abgefälscht, Tor.

Nach dem Pausentee war wieder die Zeit der vielen „Turnovers“. Unnötige Puckverluste in der Vorwärtsbewegung ermöglichten dem jeweiligen Gegner Breaks und in der Folge klare Chancen. Freiburg erhöhte auf 2:0 (25.). Für einen Moment schienen die Klosterseer den Zugriff und ihre gesamte Linie verloren zu haben.

„Nein, die Jungs weigern sich einfach, zu verlieren“, erwiderte Acker gekonnt die Frage danach, ob sein Team einen Rückstand brauche, um selbst erst voll auf Touren zu kommen. Nur 93 Sekunden nach dem zwischenzeitlichen „Aufstiegs-Aus“ konnten die Grafinger den Gastgebern das Momentum wieder entreißen. Sebastian Kosmann machte sich auf und davon und traf von halbrechter Position halbhoch ins lange Eck (26.).

Mit diesem Anschlusstor schwammen die Gäste bis zum Schluss im Oberwasser. „Ich bin fast sprachlos, dieses Herzblut und diese Leidenschaft beim Einsatz und Schüsse-Blocken nach so langer Busfahrt und zwei Tore hinten. Einfach eine geile Truppe“, war Markus Eberl noch beim spontanen Feiern in der Kabine überwältigt.

Lukas Eberl war in der 37. Minute mit dem 4:2 die Vorentscheidung geglückt, als der 16-jährige Filius des hauptamtlichen Klosterseer Nachwuchstrainers einen leichtfertigen Querpass der gegnerischen Verteidiger vorausahnte, ihn abfing und cool einnetzte. Für die endgültige Wende zugunsten der Grafinger hatte davor, im Abschluss ebenso eiskalt, per Doppelpack Leander Ruß gesorgt (27./36.). Den Zweifach-Torschützen konnte in der Schlussphase auch eine blutige Nase nach einem nicht geahndeten Ellbogencheck nicht stoppen, als die Breisgauer mit einem weiteren Stürmer für den Torhüter noch einmal 3:4 (58.) aufschlossen.

Das letzte Wort hatte aber wieder Klostersee: Mario Brlic schlenzte unter Druck zum 5:3 in den verlassenen Freiburger Kasten. Wenige Sekunden später war’s vorbei, alle aus der EHC-U20 stürmten auf die Spielfläche, es flogen Schläger, Handschuhe und Helme durch die Luft. La-Ola-Jubel mit dem feiernden Anhang und die Raupe wechselten sich schier endlos ab. ele