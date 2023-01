Eishockey: Ein- und Aufstiegs-Dilemma für Klosterseer U17-Team

Von: Julian Betzl

Den Ottobrunner Puckdieb (li.) bestraften Tobias Nettesheim (re.) und seine EHC-Junioren mit einem 8:0-Heimsieg. © stefan rossmann

Es scheint so gut wie sicher, dass sich die Meister- und damit auch die Aufstiegsfrage in der U17-Bayernliga nurmehr zwischen dem SC Riessersee und dem Eishockeynachwuchs des EHC Klostersee entscheidet.

Grafing – Während die Garmischer (14 Spiele, 42 Punkte) an der Spitze bis dato noch keinen einzigen Zähler abgegeben haben, bleibt den Grafingern (16/36) nichts anderes übrig, als in den verbleibenden sechs Partien die eigenen Hausaufgaben zu erledigen und auf erste Flecken auf der blütenweißen SCR-Weste zu hoffen.

Obwohl am 11. Februar noch ein direktes Aufeinandertreffen in der Wilbräu-Scheune aussteht, weiß EHC-Chefcoach Markus Eberl: „Wenn Riessersee seine Spiele weiter so gut bestreitet, ist der Aufstieg für uns fast nicht machbar. Trotzdem ist die Saison erst vorbei, wenn der letzte Spieltag beendet ist.“ Der frühere Profispieler Eberl kann sich auf die Aufstiegsregelung angesprochen, schnell in Rage reden.

„Es bräuchte auch durch den akuten Schiedsrichtermangel und Grippewellen grundsätzlich eine andere Ligastruktur im Nachwuchsbereich“, hat Eberl zudem kein Verständnis dafür, dass angesichts des Bayernliga-intern großen Leistungsgefälles lediglich ein Team aufstiegsberechtigt ist. Eine Art Playoff-Turnier der besten vier bis sechs Teams um zwei Aufstiegstickets fände Eberl die sportlich fairere und vor allem attraktivere Lösung.

Die Freude über Kantersiege seiner Jungs, wie am vergangenen Wochenende beim 8:0-Heimerfolg gegen den ERSC Ottobrunn, hält sich bei den Rot-Weißen nämlich mittlerweile in Grenzen. „Für mich ist das nicht schön und unsportlich, wenn ein klar unterlegener Gegner 0:6 zurückliegt und dann trotzdem sehr körperbetont spielt und dann Knie- und Ellenbogen-Checks gegen Spieler ohne Puck zu Ende fährt.“

Theoretisch war der Tabellenneunte aus Ottobrunn nach den beiden ersten Spielabschnitten (3:0, 1:0) noch im Rennen gewesen. Spätestens als die EHCler ihr „kurzes Momentum“ genutzt und drei Tore binnen drei Minuten im Schlussdrittel markiert hatten, sei das harte Einsteigen der Gäste schlicht unvernünftig gewesen, findet Eberl.

„Die Spielweise und Kommunikation auf dem Eis hängt auch stark vom Trainer ab. Meine Jungs sind eben nicht so groß und können da nur bedingt gegenhalten. In den beiden letzten Saisons hatten wir drei Spieler mit Schlüsselbeinbrüchen. Ich war froh, als diese 60 Minuten vorbei waren.“

Für Grafings Benno Golanski endete die Partie dennoch nach einer Schädelprellung im Krankenhaus. Insofern kommt dem Titelanwärter das nun spielfreie Wochenende entgegen, ehe es am Samstag, 4. Februar, auswärts beim TSV Peißenberg weiter geht. Neben Golanskis Rückkehr plant Eberl dort auch das Comeback von Patrick Kerndl ein, der nach seinem Schlüsselbeinbruch Ende November in Miesbach zurück im Trainingsbetrieb ist und die Grafinger Verfolgungsjagd weiter am Laufen halten möchte.

Dem Zweikampf an der Bayernliga-Spitze kann Markus Eberl aber durchaus auch eine positive Seite abgewinnen: „Wir sind froh, dass wir uns mit einer solchen Qualität messen können. Riessersee muss ja auch noch zweimal gegen Miesbach und natürlich bei uns antreten.“