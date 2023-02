Extrem magere Bilanz: Acht Spiele, nur neun Klosterseer Tore

Stockprüfung? Nein, eher einen kurzen Disput schlichtete der Schiedsrichter vor dem EHC-Kasten zwischen den Klosterseern Philipp (l.) und Nicolai Quinlan sowie Weidens Neal Samanski. © SRO EBERSBERG

Null-zu-fünf hört sich deutlich an und ist es letztlich auch. Beim Eishockey-Oberligisten EHC Klostersee haderte man am Sonntagabend nach der ergebnistechnisch klaren Niederlage beim EC Peiting (0:5) nicht zum ersten Mal mit der eigenen Abschlussschwäche.

Grafing – „Am Ende geht der Sieg natürlich in Ordnung, aber ein Resultat mit zwei oder vielleicht drei Toren Unterschied, so wie es der Spielverlauf hergegeben hätte, hätte die Sache trotzdem anders aussehen lassen“, erklärte Trainer Dominik Quinlan nach dem Gastspiel beim Tabellensechsten.

Das Hauptproblem ist nicht erst seit dieser Partie ausgemacht. „Es ist ja nicht so, dass wir keine Chancen kreieren. Aber wir machen viel zu wenig daraus“, weiß der EHC-Headcoach. Die nackten Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Seit dem furiosen 4:3-Penaltysieg am Dreikönigstag, seit also genau einem Monat, brachten es die Aufsteiger auf genau neun Tore – in acht Pflichtspielen. Damit könne man im Eishockey nur schwer Erfolg haben, meint Quinlan. Mit der „Körpersprache“ seiner Jungs sei er zufrieden gewesen. „Wir kommen über den Kampf, Checks und Blocken von Schüssen ins Spiel. Daran hat es heute nicht gefehlt.“

ECP-Coach Anton Saal sah nach dem Blitz-1:0 zwar die größeren Spielanteile auf Seiten seines Teams, aber auch die Gefahr des Kippens der Partie: „Vor unserem zweiten Tor wurden wir zunehmend nervös und da war mehrmals auch der Ausgleich für Klostersee möglich.“ Der fiel bekanntlich nicht, weshalb es klar ausging.

Freude beim ECP bereitete neben dem „shutout“ für den 20 Jahre jungen Torhüter Konrad Fiedler auch das Comeback des 41-jährigen Oldies Rob Brown. Der Deutsch-Kanadier, vor knapp 20 Jahren aus Übersee nach Peiting gekommen und anschließend bis in die DEL aufgestiegen, hatte sich in den letzten Wochen zur Vorbereitung auf ein Hobbyturnier im Training fit gehalten und ist nun sozusagen wieder dort angelangt, wo seine Karriere hierzulande begann.

EHC trifft am Dienstagabend auf Höchstadt

Am eigentlich freien Montag wurde beim EHC trainiert. Keine Strafeinheit, sondern die Vorbereitung auf den anstehenden Wochenspieltag. Bereits am heutigen Dienstag tritt die Mannschaft um Kapitän Raphael Kaefer in der Wildbräu-Arena um 20 Uhr gegen die Höchstadt Alligators an. Die Zielsetzung gab Cheftrainer Quinlan vor: „Wir müssen in erster Linie versuchen, unsere Trefferquote wieder zu verbessern, ohne dabei die defensive Balance zu gefährden.“ Die Torschusseinheit war natürlich ein Teil der gestrigen Übungseinheit.

Mit dem Gast aus dem Frankenland reist der aktuell Fünftplatzierte an, der die direkte Playoff-Qualifikation so gut wie in der Tasche hat. Ein derart stabiles Abschneiden hatte man den Alligators vielerorts nicht zugetraut. Die Klosterseer kamen nach dem deutlichen Spielausgang im ersten Vergleich (2:8) in den letzten beiden Duellen mit Höchstadt gut zurecht. Nach dem knappen 2:4 wurde vor sieben Wochen auswärts mit 2:1 Toren nach Verlängerung gewonnen.

Ob man die Gäste erneut ärgern kann, wird wohl ganz stark von der Klosterseer Durchschlagskraft in der Offensive abhängen. Im Hinblick auf die in etwa einem Monat beginnende Playdown-Serie um den Klassenerhalt wäre das allein schon zur Stärkung des Selbstvertrauens sicher wünschenswert.

Die Last dabei liegt nicht nur, aber insbesondere bei den Importstürmern. Vor allem der nachverpflichtete Kanadier Jordy Stallard ist nach vielversprechenden ersten Einsätzen zuletzt etwas abgetaucht. „Eine ausländische Verstärkung wird vor allem an der Skorerbilanz gemessen und sollte den Rest des Teams mitreißen“, kritisierte auch ein langjähriger EHC-Anhänger. ele