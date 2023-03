Eishockey-Oberligist EHC Klostersee verpatzt seine Generalprobe

Teilen

Als sicherer Kreisläufer präsentierte sich hier Johannes Kroner (Mitte) für seinen EHC-Goalie Marinus Schunda (li.). sro © Foto: Stefan Rossmann

Gebrauchter Sonntagabend für den EHC Klostersee. Im letzten Hauptrunden-Spiel unterlagen die Grafinger den Passau Black Hawks klar und verdient mit 1:7. Die Generalprobe für die Spiele um den Klassenerhalt hat man damit richtig verpatzt.

Grafing – Die Rot-Weißen konnten diesen letzten Auftritt in der regulären Spielrunde mit Ausnahme des Langzeitverletzten Fabian Zick, für den die Saison definitiv bereits beendet ist, mit voller Kapelle antreten.

Im Gegensatz zum Gast aus der niederbayerischen Drei-Flüsse-Stadt, der zu seiner definitiv allerletzten Saison-Partie – als Tabellenelfter ist Passau weder für die Playoffs qualifiziert, noch muss man in die Playdowns – mit einem kleinen Kader anreiste. Trotzdem fokussiert, hellwach und situationsbedingt absolut bereit. Nach eineinhalb Minuten tummelte sich der EHC etwas zu sorglos in der Angriffszone. Die Black Hawks konterten blitzschnell und präzise, deren tschechischer Topscorer Jakub Cizek versenkte per Direktabnahme zum 0:1.

Klostersee brauchte einige Minuten, bis es sich von dem frühen Rückstand erholte. An den ersten drei nennenswerten Offensivaktionen war jeweils Lynnden Pastachak beteiligt. Ein schneller Antritt des Kanadiers wurde von Raphael Fössinger in das Fangnetz abgefälscht (5.). Nach einem weiteren Solo bugsierte Philipp Quinlan den Puck in die Maschen, doch die Schiedsrichter entschieden auf Torraumabseits (7.). Beim nächsten Versuch stand das 1:1, als Pastachak einen Distanzschuss von Nicolai Quinlan abfälschte (8.).

Die Gäste spulten keinen Meter zu viel ab, waren aber immer bereit für schnelle Breaks. Vielbeschäftigt war im ersten Abschnitt der Grafinger Teamarzt Engelbert Remiger, der den angeschlagenen EHF-Goalie Fössinger und einen blutenden Cut an der Nase von Florian Gaschke versorgen musste und Raphael Kaefer die ausgekugelte Schulter wieder einrenkte. Für den EHC-Kapitän ging‘s kurz in die Kabine und dann gleich wieder weiter. Gaschke hingegen war nach kurzer Rückkehr im zweiten Abschnitt vorzeitig raus.

Mit das schlechteste Drittel der Klosterseer seit Oktober, eines zum Vergessen. Insgesamt vier Gegentore ließ man sich bei zahlreichen defensiven Unzulänglichkeiten einschenken. Im Schlussabschnitt gab‘s einige sehr gute Chancen, aber kein weiteres Tor. Passau baute seinen Vorsprung noch um zwei Treffer aus. Für Marinus Schunda (Leistenprobleme) stand da Philipp Hähl zwischen den Pfosten. ele