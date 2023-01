Eishockey: Klosterseer Coup am Dreikönigstag

Turm in der Klosterseer Defensive: Torwart Marinus Schunda hielt die Gastgeber gegen Deggendorf (Jonas Stern, li.) im Spiel, Nicolai und Philipp Quinlan (hinten) beobachten. Foto: sro © sro

Dicke Eishockey-Überraschung am Dreikönigstag: Der EHC Klostersee holte sich nach überragender Vorstellung gegen den Oberliga-Dritten Deggendorfer SC durch ein 4:3 nach Penaltyschießen sensationell, aber hochverdient zwei Punkte.

Grafing – Zumindest ein wenig hatte sich die personelle Situation bei den Rot-Weißen durch die Rückkehr der Stürmer Marc Bosecker und Matthias Baumhackl entspannt. Dabei war auch Marinus Kritzenberger – allerdings nicht auf dem Eis, sondern als „Assistent“ von Kommentator Willy Vollmayer am Mikrophon bei SpradeTV. Der Verteidiger war nach seiner zu deftigen Meinungsäußerung in Richtung Schiedsrichter im Heimspiel gegen Peiting für zwei Spiele (plus zwei auf Bewährung) gesperrt worden.

Wie zuletzt zumeist legten die EHCler auch gegen den Gast aus Niederbayern ein starkes Startdrittel hin. Nach 26 Sekunden prüfte Bosecker den gegnerischen Goalie. Der frühere DEL-Keeper Timo Pielmeier bewahrte Deggendorf vor allem in der Schlussphase vor einem Gegentor, als er gegen Lynnden Pastachak, Philipp und Nicolai Quinlan Einschüsse verhinderte.

Marinus Schunda zwischen den EHC-Pfosten behielt mehrmals die Übersicht, als der DSC gefährlich vor ihm auftauchte und hatte beim Pfostenschuss von René Röthke das notwendige Glück (2.). Chancenlos war er beim 0:1 (3.), als der Kanadier Curtis Leinweber nach einem Banden-Abpraller am schnellsten reagierte.

Ging die Spielkontrolle Deggendorfs schon in den letzten Minuten vor der Pause mehr und mehr verloren, war der EHC in Abschnitt zwei mehr als gleichwertig. Von einem halben Dutzend erstklassiger Chancen hatte Vili Vesalainen die beiden besten (28./38.), Bosecker scheiterte am Pfosten (31.). Der überfällige Ausgleich glückte Kapitän Phil Quinlan nach zweiminütiger Druckphase im Powerplay (34.).

Schunda war keineswegs beschäftigungslos, deckte den Puck zu, bevor Torhüter-Bruder Thomas Pielmeier abstauben konnte (32.) und parierte einen Penalty (35.).

Die verbleibende Spielzeit war auch eine Sache der Kraftreserven, mit quasi doppeltem Vorteil für die zwei Tage davor spielfrei gewesenen Gäste. Der DSC legte auch zwei Mal einen Treffer vor (43./51.). Doch Klostersee steckte die Rückstände weg und kam zurück. Felix Kaller besorgte jeweils den Ausgleich (45./54.), bevor die Entscheidung im Penaltyschießen durch Pastachak fiel. ele