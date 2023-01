Eishockey: Sieg ist Lohn der Grafinger „Wahnsinnseinstellung“

Kampfstarke Klosterseer: Johannes Kroner (l.) und Nicolai Quinlan wehren Deggendorfs Curtis Leinweber ab, EHC-Torwart Marinus Schunda sichert im Hintergrund ab. Foto: sro © sro

Grafing – Das Derby gegen die Starbulls Rosenheim einmal ausgenommen, sind die Oberliga-Spiele der Klosterseer gegen den Deggendorfer SC mit die zuschauerträchtigsten beim EHC. Die Buchungen des Livestreams auf SpradeTV mit einbezogen, verfolgten etwa 1200 Anhänger und Interessierte beider Seiten den überraschenden, bezogen auf die personelle Situation bei den Rot-Weißen vielleicht sogar sensationellen 4:

3-Penaltyerfolg der Grafinger über den Tabellendritten.

An die hundert Schlachtenbummler der Niederbayern rieben sich auf den Rängen der Wildbräu-Arena wohl verwundert die Augen ob des Geschehens auf dem Eis. Das geplante gemeinsame Feiern nach der Partie entfiel, die namhaft besetzte Profitruppe der Gäste verzog sich nach der Entscheidung schnell in die Kabine.

Gemeinsam überschwänglich gejubelt und gefeiert wurde gegenüber, im EHC-Fanblock hinter und in der Truppe um Kapitän Philipp Quinlan vor der Bande. „Ich weiß gar nicht, wo die Jungs diese Energie und Kraft hergenommen haben im dritten Spiel innerhalb von fünf Tagen“, war Trainer Dominik Quinlan noch eine halbe Stunde nach dem letzten Penalty von Grafings Kanadier Lynnden Pastachak richtig berauscht.

Das Fehlen von fünf gestandenen Stammkräften wurde scheinbar mühelos wettgemacht. Die Deggendorfer Profis konnten auch die Tatsache, zwei Tage davor spielfrei und damit ausgeruht in die Partie gegangen zu sein, nicht nutzen. Vom „Betriebsausflug“ zum Tabellenletzten, wie ein Online-User meinte, wollte DSC-Coach Jiri Ehrenberger nicht sprechen: „Schon unser erstes Spiel hier war nicht einfach, da wollten wir heute einiges besser machen. Es hat sich aber schnell bestätigt, dass wir heute nicht so stark waren und uns nicht eine Anzahl an Top-Chancen erspielen konnten. Immer nach einer Führung haben wir schnell wieder den Faden verloren.“

Neben der „Wahnsinnseinstellung“ habe ihm die Mentalität in seiner Truppe, nach einem Rückschlag immer wieder aufzustehen und zurückzukommen, besonders imponiert, lobte Quinlan. „Wir waren in den letzten Wochen über Phasen schon oft gleichwertig, aber ein Gegentor war dann oft ein Keulenschlag, von dem wir uns nicht mehr erholten. Heute war das anders.“

Ein Sonderlob gab es für Goalie Marinus Schunda, der den ehemaligen DEL-Keeper und Deutschen Meister Timo Pielmeier nicht nur wegen der zwei parierten Penaltys klar ausstach. Kurz nach dem 1:1 im zweiten Drittel hatte er schon einen Strafschuss abgewehrt. Definitiv eine der Schlüsselsituationen in der Partie. Der seit gut einem Monat 20 Jahre junge Puckfänger war auch „Spieler des Spiels“.

Wobei es dafür auch andere Angebote gegeben hätte: den zweifachen Torschützen Felix Kaller etwa oder Verteidiger Nicolai Quinlan, der trotz schmerzhaften Bluterguss gefühlt 35 Minuten Eiszeit abspulte. Oder EHC-Kanadier Pastachak, der die die (nicht erfasste) Wertung „geblockte gegnerische Schüsse“ in der gesamten Oberliga Süd definitiv anführen würde.

Dessen derzeit zum Besuch weilender Vater Kevin, von 1989 bis 1992 für Deggendorf aktiv, hatte das Spiel mit dem symbolischen Startbully eröffnet. Dem Sohnemann war später, als er wie auch Phil Quinlan den Penalty eiskalt verwandelte, das „game-winning-goal“ vorbehalten. ele