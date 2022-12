Hallenfußball: Emmeringer Antrieb durch Fan-Rückenwind

Die grüne Tribüne: Die Fans der Grün-Weißen werden wieder zahlreich auf den Rängen der Rosenheimer Halle sitzen und anfeuern. Foto: h-j. ziegler © h-j. ziegler

Der grüne Fanblock rückt wieder aus. Am Samstag treten die Fußballer des TSV Emmering beim Hallenturnier um den Rosenheimer Sparkassenpokal in der Zwischenrunde an und dürfen dabei erneut auf große Unterstützung von den Rängen hoffen.

VON FLORIAN HENNIG

Rosenheim/Emmering – Wie schon in der Vorrunde wird eine Vielzahl an TSV-Anhängern in der Gabor-Halle erwartet. „Da wird hoffentlich unser gesamtes Dorf unterwegs sein, um uns anzufeuern. Das ist eine schöne Sache“, blickt Emmerings Manuel Sedlmeier freudig voraus. Ab 9 Uhr trifft der Kreisligist in der Zwischenrunde in einer Dreiergruppe auf den TuS Prien und den TSV Brannenburg. „Das wird nicht einfach. Jede Mannschaft, die weitergekommen ist, kann kicken“, so Sedlmeier. „Wir müssen von Beginn an hellwach sein.“

In der Auftaktpartie gegen den TSV Brannenburg, der derzeit als Tabellenführer der Kreisklasse 1 Inn/Salzach überwintert, könnte es zum Aufeinandertreffen mit den prominenten Brüdern Lars und Sven Bender kommen. Die ehemaligen Nationalspieler heuerten nach Ablauf ihrer Profikarrieren bei ihrem Heimatverein an und sind seitdem dort aktiv. „Ich weiß natürlich nicht, ob sie sich die Halle antun. Aber man weiß ja nie. Es wäre interessant“, so Sedlmeier. In der Vorrunde waren die Bender-Zwillinge allerdings noch nicht mit von der Partie.

Den zweiten Gruppengegner, den TuS Prien, kennen die Emmeringer Kicker aus dem regulären Ligabetrieb. Dort trennten sich beide Teams im Hinspiel der laufenden Kreisliga-Saison mit 1:1. „Sie stellen immer eine gute Mannschaft. Wir müssen auf der Hut sein“, ist sich Sedlmeier der Schwere der Aufgabe bewusst. „Wir würden natürlich gerne ins Finale einziehen. Aber der Modus hat es schon in sich.“

Tatsächlich erreichen nur sechs der insgesamt 18 Teams aus der Zwischenrunde das Finalturnier, das am Samstag, 7. Januar, ausgetragen wird. Und bis dorthin ist es ein weiter Weg. Die Emmeringer müssen in ihrer Dreiergruppe zunächst mindestens den zweiten Rang belegen, um sich für eine weitere Vierergruppe zu qualifizieren, aus der letztlich nur die beiden besten Mannschaften weiterkommen. Auf das Team von Trainer Christian Kramlinger wartet also eine anspruchsvolle Aufgabe.

Möglicherweise macht der eigene Fanblock letztendlich den Unterschied aus. Für ein Extra an Motivation bei den Emmeringer Hallenkickern dürfte er ganz bestimmt sorgen.