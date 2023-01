Hallenfußball: Emmeringer Außenseiter wollen Geschichte schreiben

Ein Derby um den Titel gegen Ostermünchen hätte schon was. Der Wunsch von Manuel Sedlmeier, Pressesprecher und 3. Vorsitzender des TSV Emmering, für ein mögliches Traumfinale beim Sparkassenpokal. © Foto: Ruprecht/OVB

In Emmering werden Erinnerungen an 2016 wach. Damals verpasste der TSV beim Fußball-Hallenturnier um den Sparkassenpokal in Rosenheim nur knapp die Sensation. Am Ende durfte sich der Vertreter des Landkreises über den zweiten Platz freuen. Gibt‘s heuer eine Wiederholung?

Emmering – „Wir waren der Sieger der Herzen. Diesmal wollen wir erneut das Bestmögliche rausholen“, kündigt Emmerings Sprecher Manuel Sedlmeier vor dem Finalturnier an diesem Samstag an.

Ab 16 Uhr geht es für den Kreisligisten auf dem Parkett der Gabor-Halle zur Sache. In der Gruppenphase trifft die Mannschaft von Christian Kramlinger auf Bezirksligist TuS Raubling (16.18 Uhr) und Landesligist TSV 1880 Wasserburg (17.30 Uhr).

Mindestens der zweite Platz sollte dabei in der Endabrechnung herausspringen, um das Ticket für das Halbfinale (ab ca. 18 Uhr) zu lösen und womöglich den Titel ins Visier zu nehmen (Finale ab 19 Uhr). „Das wäre schon eine geile Sache“, sagt Sedlmeier, obwohl er weiß: „Wir sind allerdings eher der Underdog. Trotzdem wollen wir so weit wie möglich kommen. Und es ist auch etwas drin. Die Halle hat ja bekanntlich ihre eigenen Gesetze.“ Er versprüht Hoffnung auf einen möglichen Emmeringer Erfolgslauf.

Die Auftritte der Grün-Weißen in den beiden vorausgegangenen Runden machen zusätzlich Mut. In der Vorrunde hatten sich die Emmeringer dank einer stabilen Defensive durchgesetzt. In der Zwischenrunde spielte sich der TSV phasenweise sogar in einen Rausch, bot Hallenfußball aus dem Lehrbuch und zeigte seinen Gegnern spielerisch die Grenzen auf – immer angetrieben von den zahlreich mitgereisten eigenen Anhängern, der Grünen Wand.

Auch im Hinblick auf das Finalturnier dürfen sich die Kreisliga-Kicker um Trainer Christian Kramlinger auf große Unterstützung von den Rängen einstellen. „Wir haben bereits einige Leute mobilisiert, um die Jungs anzufeuern“, kündigt Sprecher Sedlmeier einen gewaltigen Fantross an, der die von Emmering nur 20 Kilometer entfernte Gabor-Halle ansteuern wird. „Wir kommen mit Trommel, Fanschal und allem was grün-weiß ist.“

In der Parallelgruppe ermitteln der SV DJK Kolbermoor (Kreisklasse), der SV Ostermünchen (Bezirksliga) und der TSV 1860 Rosenheim (Bayernliga) die beiden weiteren Halbfinalisten. Auf die Frage nach einem möglichen Traumfinale muss Manuel Sedlmeier nicht lange überlegen. „Ein Derby um den Titel gegen Ostermünchen hätte schon was. Aber ehrlich gesagt, nehme ich auch jeden anderen Gegner, sollten wir tatsächlich das Endspiel erreichen“, beginnt er zu träumen. Am Samstag hat der TSV Emmering dann die Möglichkeit, nach 2016 in Rosenheim erneut für Schlagzeilen zu sorgen. FLORIAN HENNIG