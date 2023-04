Emotionaler Abschied: Schunda neuer Präsident des Golfclub Schloss Elkofen

Helmut Hampel (li.) übergibt den GCSE-Vorstand nach 16 Jahren an Jürgen Schunda (re.). © Verein

Nach 16 Jahren an der Spitze des Golfclub Schloss Elkofen reicht Helmut Hampel den Staffelstab an seinen Stellvertreter Jürgen Schunda weiter.

Elkofen – Ein abwechslungsreicher und stimmungsvoller Abend liegt hinter den Mitgliedern des Golfclub Schloss Elkofen. Neuwahlen und Weichenstellungen für die kommenden Jahre sowie einen emotionalen Abschied hatte die Jahreshauptversammlung in der Stadthalle Grafing zu bieten.

So standen neben den Berichten der GCSE-Verantwortlichen in diesem Jahr auch die Neubesetzungen der Positionen Präsident und Platzbeauftragter auf dem Programm. Helmut Hampel und Beppi Stoll standen für die Wahl nicht mehr zur Verfügung, beide beendeten ihre langjährige Tätigkeit im Vorstand.

Nachfolger von Helmut Hampel, der den GCSE beeindruckende 16 Jahre lang geführt hatte und dem 2019 bereits für seine Verdienste die Ehrenmitgliedschaft verliehen wurde, ist der bisherige Vize-Präsident Jürgen Schunda. Armin Rappl, bis dato Spielführer, folgt ihm auf dieser Position.

Die Funktion des Platzbeauftragten füllt künftig Andreas Raith aus, als neuer Spielführer wurde Niklas Behr gewählt. In ihren Ämtern bleiben hingegen Vize-Präsident Oskar Flach, Schatzmeister Ralf Weigl, Schriftführerin Erika Stenger sowie Jugendwartin Annette Raith.

Sehr emotional sei der Abend geworden, als Helmut Hampel seine letzte Mitgliederversammlung als Präsident des Clubs beendete. Über 5800 Tage hatte er den GC Schloss Elkofen geführt – „lang anhaltender Applaus und Standing Ovations waren Ausdruck des Respekts und der Anerkennung seiner großen Leistung für den Verein“, heißt es in einer Pressemitteilung des Golfclubs.

Doch wie es so schön heißt: Jeder Abschied ist ein Neubeginn und somit wurden in der Sitzung auch einige Weichenstellungen für die kommenden Jahre vorgestellt, beispielsweise die Umstellung auf ein automatisiertes Mähkonzept, bei dem künftig Mähroboter zum Einsatz kommen sollen. Als Prototyp fungiere hier noch in diesem Jahr das Trainings- und Übungsgelände, bevor dann auch die Fairways beim GCSE einbezogen werden sollen. Auch das Thema Digitalisierung stehe bei den Verantwortlichen weit oben auf der Agenda, schreibt der Club weiter.

Der Elkofener Club versucht, den Einstieg in den Sport möglichst leicht zu machen und bietet ein umfangreiches Programm für alle Spielstärken und Altersklassen. Eine tolle Möglichkeit, Golf auszuprobieren, besteht am Montag, 1. Mai, und Samstag, 6. Mai, beim Golf-Erlebnistag. hgr/ez