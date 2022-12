Bann gebrochen: Endlich belohnt sich EHC Klostersee auch dreifach

Der erste von sieben Grafinger Streichen: Vitus Gleixner (rot, Bildmitte) zeigte nach seinem 1:0-Führungstor noch vergleichsweise verhalten auf – und tanzte nach Spielende umso ausgelassener vor der rot-weißen Fankurve. © sro

EHC Klostersee: Coach Dominik Quinlan lobt Team für „Superjob“ bei Dreier-Premiere gegen Landsberg Riverkings in der Eishockey Oberliga Süd. Stürmer Fabian Zick fehlt nicht nur heute Abend in Füssen.

Grafing – Wie es so ist nach gewonnenen Spielen, in denen nicht alles, aber das meiste passte und der Erfolg dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung eingefahren wurde: Nach dem 7:3 des EHC Klostersee am zweiten Weihnachtstag gegen die Landsberg Riverkings, dem ersten Dreier der Rot-Weißen in der laufenden Punkterunde in der Oberliga Süd, drängten sich viele in der Mannschaft von Dominik Quinlan als „Spieler des Spiels“ auf.

Etwa Torhüter Philipp Hähl, der in den brenzligen Situationen ein sicherer Rückhalt war, oder der derzeitige Kapitän Philipp Quinlan – stellvertretend für das Team. Doppel-Torschütze Vili Vesalainen war an seinem 25. Geburtstag ebenso ein Kandidat. Gekürt wurde schließlich Lynnden Pastachak, der persönlich eine sehr abwechslungsreiche Partie durchlief. „Ich kenne keinen, der sich mit derartigem Einsatz in die gegnerischen Schüsse schmeißt wie Pasta“, hatte sich Head-Coach Quinlan schon öfter wiederholt, seit der Kanadier im September 2021 zum EHC gestoßen ist.

Das war auch gegen den Gast aus der Lechstadt nicht anders, in der Pastachak im zweiten Drittel zunächst einen Penalty vergab und wenig später nach unwiderstehlichem Solo das befreiende 4:1 erzielte. Nach einem (nicht geahndeten) Check gegen seinen Kopf, erlebte der schnelle Außenstürmer die letzte Viertelstunde stehend an der Bande. Mannschaftsarzt Engelbert Remiger hatte dies verfügt, nachdem die Möglichkeit einer Gehirnerschütterung nicht auszuschließen war. „Ich fühle mich gut“, gab Pastachak eine knappe Stunde später im Kreise des feiernden Teams Entwarnung – mit der Familie an seiner Seite.

Absolutely great!

Pastachaks Vater, Mutter und Bruder sind bis Mitte Januar zu Besuch und drückten auf der Tribüne die Daumen. „Absolutely great“, meinte Papa Kevin, der von 1988 bis 1995 unter anderem für den Deggendorfer SC auch in der Oberliga stürmte, nach seinem ersten „Live-Match“ in der Wildbräu-Arena. Miterlebt habe er in den letzten eineinhalb Jahren aber alle EHC-Partien von Lynnden daheim in Kanada auf Sprade-TV.

„Ein Superjob aller meiner Jungs“, freute sich auch der Klosterseer Cheftrainer über den ersten Dreier. „Endlich haben wir uns einmal belohnt für den Riesenaufwand, nachdem wir schon öfter ganz knapp dran waren.“ Das sei wichtig für die Moral und das Selbstvertrauen gewesen. Dass Pastachak wohl glimpflich aus der Situation im letzten Drittel gekommen ist, sei dem notwendigen Glück geschuldet, meinte Quinlan, der nach Spielführer Raphael Kaefer den nächsten erfahrenen Langzeitausfall zu beklagen hat.

Klostersee muss heute Abend, 19.30 Uhr, auswärts gegen den EV Füssen auch auf verletzten Stürmer Fabian Zick verzichten

Für Stürmer Fabian Zick ist die Saison wahrscheinlich zu Ende, nachdem er beim Gastspiel in Lindau einen (ungeahndeten) Knie-Check an den Oberschenkel verpasst bekam. Die Folge war ein starker Bluterguss und ein immer weiter anschwellender Oberschenkel. Wegen eines sogenannten Kompartmentsyndroms, dabei wird die Muskulatur nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt, wurde Zick umgehend operiert.

„Das schränkt unsere Möglichkeiten natürlich weiter ein. Umso mehr geht es darum, dass die hinten anstehenden Jungs wie heute auch in den nächsten Spielen gute Arbeit auf dem Eis leisten“, blickte Quinlan schon kurz nach dem Heimsieg nach vorne. Bereits am heutigen Mittwoch wartet auswärts beim EV Füssen (Spielbeginn 19.30 Uhr) die nächste Hürde auf den EHC. Die Allgäuer erledigten ihre vorangegangene Aufgabe in Passau mit einem 9:4-Erfolg. ele

