Merkur CUP: Entspannt und souverän ins Kreisfinale

Intensives Laufduell um den Ball zwischen einem Grafinger (gelbes Trikot) und Emmeringer Buben. © stefan Rossmann

Vorrunden-Gastgeber Grafing und Zorneding lösen Ticket für Kreisfinale des Merkur CUPs.

Grafing – Die U11-Juniorenfußballer im Landkreis haben am vergangenen Wochenende die Vorrunden in der 29. Auflage des Merkur CUP bestritten. Einer der beiden Turnierausrichter war der TSV Grafing, der angesichts des exzellenten, sonnigen Wetters von einem problemlosen Verlauf berichten konnte. „Alles hat gepasst“, freute sich der TSV-Jugendleiter Lothar Genscher über faire Begegnungen der Aktiven und entspannte Zuschauer am Spielfeldrand.

Kleine Randnotiz: „Manche Mannschaften sind erst fünf Minuten vor Anpfiff gekommen“, schilderte Genscher schmunzelnd. Es seien wohl die Merkur CUP-Informationen nicht an die Betreuer oder Trainer weitergeleitet worden. „Aber wir haben trotzdem alles hingekriegt.“

Sportlich fand man in Gruppe 1 auch ohne große Rechnerei die beiden Mannschaften, die am Donnerstag, 18. Mai, im Kreisfinale (Ort noch offen) antreten werden. Sieger wurde der U11-Nachwuchs der Gastgeber um Trainer Andreas Döhrel, die sich in den ersten beiden Spielen gegen die Buben des TSV Emmering und TSV Steinhöring jeweils den Dreier plus Zusatzpunkt sicherten. „Sie haben die nötigen drei Tore geschossen“, erläuterte der Grafinger Jugendleiter die besondere Turnierregel, die offensiven Fußball honoriert.

Das zweite Ticket für die nächste Runde erspielte sich das Team des TSV Zorneding ebenso souverän. Im abschließenden Gruppenspiel luchste man den Grafingern beim torlosen Remis sogar noch einen Zähler ab.

Ergebnisse

Vorrundengruppe 1 in Grafing

TSV Grafing - TSV Emmering 6:0

TSV Zorneding - TSV Steinhöring 3:1

TSV Emmering - TSV Zorneding 1:1

TSV Steinhöring - TSV Grafing 0:3

TSV Grafing - TSV Zorneding 0:0

TSV Emmering - TSV Steinhöring 1:1

1. TSV Grafing 9: 0 9

2. TSV Zorneding 4: 2 6

3. TSV Emmering 2: 8 2

4. TSV Steinhöring 2: 7 1

