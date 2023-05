TSVV-Schwimmer: Erfolgreich auf zwei Hochzeiten

Lena Ostermaier wurde Süddeutsche Jahrgangsmeisterin im Brust-Mehrkampf. © TSVV

Gold und Silber: Schwimmer des TSV Vaterstetten überzeugen auf Süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften.

Vaterstetten – Die „Großen“ in Baden-Württemberg, die „Kleinen“ in Mittelfranken: Auf parallel zwei Hochzeiten der Süddeutschen Jahrgangs-Meisterschaften tanzten die Leistungsschwimmer des TSV Vaterstetten. Während die Jahrgänge 2007 und älter ihre Titelkämpfe in Heidelberg austrugen, gingen drei der jüngeren Vaterstettener Schwimmer (Jahrgang 2008 – 2012) in Erlangen an die Startblöcke.

Eine sehr professionelle Veranstaltung, die sogar live auf Sportdeutschland.tv übertragen und die Finalteilnehmer mit Musik und wechselnder Beleuchtung einzeln aufgerufen wurden, genossen insgesamt sechs TSVV-Athleten in Heidelberg. 107 Vereine kämpften bei in Summe 1656 Starts in der Stadt am Neckar um Qualifikationszeiten und Platzierungen.

Die TSVV-Gruppe um Trainerin Melina Uhl präsentierte sich in sieben Einzel- und drei Staffelstarts äußerst leistungsstark. Brust-Spezialist Christian Arzberger (Jhg. 2002) bekam es mit namhafter Konkurrenz wie Marco Koch, unter anderem Weltmeister 2015 über 200m Brust, zu tun. Dennoch konnte sich Arzberger über 50m Brust mit einer fantastischen Zeit von 00:29:46 min. als Vizemeister die Silbermedaille sichern.

Ebenfalls angestachelt von den starken Gegnern schwamm Dominik Liguori (Jhg. 1996) in der Staffel neue Bestzeiten über 100m Rücken (1:02:8) und die 100m Schmetterling sogar unter einer Minute (00:59:4).

Auch die anderen Staffelteilnehmer Raul Garcia Alcaraz (Jhg. 1988), Patrick Meier (Jhg. 1995), Marlen Görlach (Jhg. 2004) und Anne Seyfert (Jhg. 2006) bewiesen großen Ehrgeiz auf der Jagd nach der Qualifikationszeit für die Deutschen Meisterschaften im Juli in Berlin. Allerdings werden die Vaterstettener erst am Ende des Qualifikationszeitraums erfahren, ob ihre jeweiligen Zeiten schnell genug waren.

Die jüngeren TSVV-Schwimmer der Jahrgänge 2008 bis 2012 starteten parallel in Erlangen ihre Süddeutschen Meisterschaften. Dort waren 91 Vereine vertreten, der TSVV mit Alexander Shen, Franziska Claßen und Lena Ostermaier (alle Jahrgang 2012).

Das Trio startete über 200m Lagen, 400m Freistil und in der jeweils besten Schwimmlage 100m und 200m. Je nach geschwommener Zeit wurden Punkte vergeben und am Ende gab es eine Gesamtwertung über alle Strecken durch Punkteaddition.

Franziska Claßen schwamm im Rücken-Mehrkampf über 200m neue Bestzeit, Alexander Shen verbesserte sich über diese Distanz um vier Sekunden. Die Krönung gelang allerdings Lena Ostermaier: Sie wurde souverän Süddeutsche Jahrgangsmeisterin im Brust-Mehrkampf.

Ein schöner Wettkampfabschluss war auch Franziska Claßen und Alexander Shen über die 400m Freistil vergönnt. Beide absolvierten diese kräftezehrende Distanz in einer Zeit von weniger als sechs Minuten. bj/ez

Starke Verdrängung: Christian Arzberger gewann gegen starke Konkurrenz über 50m Brust Silber. © tsvv