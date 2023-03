SV Grafing-Ebersberg: Ergiebige Medaillen-Reise nach Erlangen

Teilen

Auf erfolgreicher Medaillenjagd in Mittelfranken waren die SVGE-Schwimmer (hinten, v.l.) Petra Koller, Lisa Blankenburg, Trainer Jean Wichmann, Benjamin O’Gorman, Emily Trautmannsberger, Sophie Rinderknecht; sowie (vorne, v.l.) Leya Nenova, Daniela Koller, Vanessa Blaschke, Yasemina Pinsker und Jana Kursawe. Es fehlen: Luisa Kleppich, Sarah Lechleiter und Katharina Redmann. © verein

SV Grafing-Ebersberg bejubelt Bestzeiten und 13 Podestplätze beim „International Swim Meeting“.

Ebersberg/Grafing – Ein Team aus 13 Schwimmern des SV Grafing-Ebersberg hat beim zweitägigen „International Swim Meeting“ in Erlangen überzeugt und insgesamt 15 Medaillen mit nach Hause bringen können.

Die erfolgreichste SVGE-Teilnehmerin des Wochenendes war Sophie Rinderknecht (Jahrgang 2003), die bei acht Starts siebenmal aufs Siegerpodest schwimmen konnte. Rinderknechts glänzende Ausbeute: Zwei Gold-, vier Silber-, sowie eine Bronzemedaille. Besonders glücklich war sie über ihre neue Bestzeit über die 200m Brust (3:18,31 Minuten).

Teamkollegin Daniela Koller (Jg. 2007) schwamm sich über drei Strecken zur Bronzemedaille und ging in Erlangen vor allem über die kurzen Strecken an den Start, wobei sie ihre neue Bestzeit über 50m Schmetterling besonders feierte (36,43 Sekunden).

Aus der Jahrgangsklasse 2006 konnten sich Benjamin O’Gorman drei- und Vanessa Blaschke zwei Medaillen sichern. O’Gorman krönte sich über 50m Rücken und 200m Schmetterling zum zweifachen Meeting-Champion und heimste zudem über die 100m Rücken eine Bronzemedaille ein.

Vanessa Blaschke nahm zum ersten Mal die 400m Lagen in Angriff und wurde dafür sogleich mit einer Goldmedaille belohnt. Über die 100m Rücken konnte sie sich über eine neue Bestzeit und Bronze freuen. Außerdem ging sie, ebenso wie Lisa Blankenburg (Jg. 2007), noch über die kräftezehrenden 1500m Freistil an den Start. Blankenburg traute sich überdies zum zweiten Mal an die 100m Schmetterling auf der Langbahn heran.

Eine weitere Bronzemedaille gewann Emily Trautmannsberger (Jg. 2007) nüber die 50m Rücken. Petra Koller (Jg. 2008) und Yasemina Pinsker (Jg. 2006) konnten sich indes auch über neue Bestzeiten freuen, wobei Petra Koller die 200m Lagen im ersten Versuch überhaupt in starken 3:13,47 Minuten bewältigte.

Luisa Kleppich, Jana Kursawe und Sarah Lechleiter (alle Jg. 2009) zeigten auf allen Strecken, dass sich das Training der Vorwochen gelohnt hatte. Die jüngsten Teilnehmerinnen der SVGE-Mannschaft waren Leya Nenova und Katharina Redmann (beide Jg. 2010), die ihren Trainer Jean Wichmann mit guten Resultaten erfreuten.

Obwohl Wichmann bei manchen SVGE-Athleten „mehr Beine“ oder „längere Züge“ am Beckenrand eingefordert hatte, war er mit dem erfolgreichen Abschneiden seiner Schützlinge in Mittelfranken hochzufrieden. bj/ez