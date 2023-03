Erregungsniveau Leuchtmittel

Die alte und neue Führungsmannschaft des TSVO: (v.l.) Korbinian Heinzeller (2. Vorstand), Beisitzer Jakob Huber, Andreas Sedlbauer (Technischer Leiter), Daniel Silbereisen (Sportlicher Leiter), Schriftführerin Aneka Böttinger, Markus Böttinger (Jugendleiter und Beisitzer), Tobias Lutz (2. Kassier) und Vereinschef Andreas Lutz. © TSV Oberpframmern

Vorstandschaft von Mitgliederversammlung des TSV Oberpframmern wird einstimmig wiedergewählt.

Oberpframmern – Mitunter legt ja der Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anträge“ gegen Ende einer Mitgliederversammlung gerne noch den diskursiven Finger in die vermeintlich wunden Punkte eines Sportvereins. Nun ließ sich anhand der Wortmeldung von Christian Langhans ganz gut interpretieren, wie groß das Erregungspotenzial derzeit beim TSV Oberpframmern zu sein scheint: Der Fußballtrainer der zweiten Herrenmannschaft wünschte sich eine bessere Beleuchtung des Kabinengangs.

Damit wurde die diesjährige Jahreshauptversammlung nach zwei Stunden ebenso unaufgeregt beendet, wie sie bis dahin verlaufen war. 68 Vereinsmitglieder konnte TSV-Vorstand Andreas Lutz in der Sportgaststätte Oberpframmern begrüßen. Nach dem Gedenken an die im letzten Geschäftsjahr verstorbenen elf Mitglieder folgten die Berichte aus den Abteilungen Gymnastik, Langlauf, Wandern, Tischtennis, Tennis, Karate, TaeKwonDo, Fußball-Jugend und der Fußball-Herren.

Im Anschluss berichtete der 2. Kassier Tobias Lutz über die finanzielle Lage des Vereins. Trotz einiger größeren Investitionen in den vergangenen zwei Jahren, stehe der Verein „auf soliden Beinen“ und sei entsprechend gut für die geplante Erweiterung des Tennisplatzes gerüstet.

Im Vorstandsbericht informierte Andreas Lutz die Anwesenden über die Entwicklung, Geschehnisse und weitere Maßnahmen innerhalb des Vereins, der zum Jahresende 2022 exakt 1046 Mitglieder (85 Austritte und 96 Eintritte) zählte und damit im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben ist.

Andreas Lutz freute sich in seiner Einlassung besonders darüber, dass diverse Traditionsveranstaltungen des TSVO, wie der Seniorennachmittag, der Adventsmarkt, die Weihnachtsfeier und der Kinderfasching, nach den Pandemiejahren nun endlich wieder durchgeführt werden konnten. Abschließend richtete Lutz einen großen Dank an alle Helfer rund um den Klub, die den Sport- und Spielbetrieb erst möglich machen würden, bei seinen Kollegen in der Vorstandschaft sowie den Wirtsleuten Gitti und Georg Riedhofer.

Im Anschluss an ihre satzungsgemäße Entlastung durch Kassenrevisor Hans Deuter wurde die bisherige Vorstandschaft des TSV Oberpframmern von der Versammlung einstimmig in ihren bisherigen Ämtern für eine weitere Amtszeit bestätigt.

Neben den Ehrungen für langjährige Vereinsmitglieder zeichnete Andreas Lutz auch vier TSVler mit Ehrennadeln aus, die sich in den letzten Jahren besonders um den Klub verdient gemacht hatten. So erhielt Jana Christange die goldene Ehrennadel mit Urkunde der Bayerischen Taekwondo-Union für 20 Jahre Trainertätigkeit. Bereits seit zehn Jahren engagiert sich Alex Rochow als Übungsleiterin in der Sparte Eltern/Kind (bronzene Ehrennadel mit Urkunde).

Die silberne Ehrennadel bekam Thomas Haas für seine 24-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Schriftführer angesteckt. Auch Kassenprüfer Reinhold Mössnang wurde von Lutz nach vorne gebeten und für 19 Jahre Ehrenamt mit Urkunde und bronzener Ehrennadel gewürdigt. Mit seinem (aktuell) ruhigen Fahrwasser scheint der TSV Oberpframmern seine Mitgliedern und Ehrenamtlern zum dauerhaften Verweilen einzuladen. bj/ez