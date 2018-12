Die Ersatzmamas

Shorttrack - EHC Klostersee - Trainertrio - 20 Jahre Jubiläum

von Olaf Heid schließen

Sie sind das lebende Inventar, die Triebfedern und Mädchen für Alles. Ohne sie würde in dieser Abteilung auf und neben der Eisfläche nichts gehen. Sie stehen wie keine anderen für die Shortrack-Sparte des EHC Klostersee: Renate Ulrich (46), Christine „Mimi“ Pollnow (45) und Karin Zellhofer (40).

Grafing – Sie sind die Trainerinnen bei den Grafinger Eisflitzern – und das seit 20 Jahren. Zu ihren Tätigkeiten gehört wesentlich mehr als nur das bloße Unterrichten und Anleiten.

Das geht los beim Schuhebinden vor dem Training, dem Vorbereiten und Abstecken der Eisfläche, Aufhelfen bei Stürzen, Begleiten zu und Anfeuern bei Wettkämpfen. Was das Ganze so besonders macht, ist auch das Zwischenmenschliche, der Umgang miteinander.

„Sie sind immer ein Familienersatz für mich gewesen“, betont Monika Heller, die ihre Karriere auch 1998 bei den Klosterseer Shorttrackern begann, als das Trio seine Arbeit an der Bande und auf dem Eis aufnahm. Die inzwischen 26-Jährige war als eine der ersten von Anfang an mit dabei. „Ich habe mich bei ihnen immer super wohlgefühlt, sei es im Training oder bei Wettkämpfen“, so Heller dankbar, die vor fünf Jahren die Schlittschuhe an den Nagel gehängt, aber nie den Kontakt zur EHC-Sparte und dem Trio verloren hat.

„Sie haben mich oder auch die anderen immer super betreut und immer eine lockere Atmosphäre geschaffen. Das Training war nicht nur anstrengend, sondern sie haben immer Spaß und Freude hinein gebracht“, erklärt die Grafingerin, die in ihrer Karriere zweimal für Deutschland bei Junioren-Weltmeisterschaften starten durfte. „Das hätte ich ohne die Drei nie geschafft.“

Erfolgreiche Sprinter hat die Abteilung ja sowieso einige aus dem Hut gezaubert: Olympia-Teilnehmerin Susanne „Suse“ Rudolph ist sicherlich die bekannteste, aber auch Florian Feichtner, Maxi Kroner oder zuletzt Johann Kaiser sind andere Talente, die international im Einsatz waren. Vor allem auf langen Reisen wurde die Bindung zwischen den Sportlern und Trainerin intensiv. „Wir waren ja doch viel unterwegs“, muss Heller lachen. Egal ob in Mannheim, Oberstdorf, Norddeutschland, den Niederlanden, Bormio oder Sonst-wo – „sie haben immer ein offenes Ohr gehabt oder eine Schulter zum Ausweinen“, betont die 26-Jährige. „Das war wie bei Mama. Sie zählen quasi zu meiner Familie.“

Auch Franziska Schönig, die seit 2004 viel mit dem Trainertrio erlebt hat, bestätigt diese familiären Verhältnisse: „Auf einem Wettkampf 2008 in Dresden konnte ich nicht einschlafen. Nach mehrmaligem Schäfchenzählen ist Mimi mit mir um zwei Uhr nachts in die Hotelbar gegangen und hat mit mir eine Tasse Kaba getrunken. Danach konnte ich wunderbar schlafen“, sagt Schönig schmunzelnd. Inzwischen ist die 19-Jährige nicht mehr als Aktive, sondern als Schiedsrichterin unterwegs.

Trainerinnen müssen auch erfinderisch sein. So wie 2007 in Rostock, als es sehr früh morgens in dem Gasthof, in dem der EHC-Tross übernachtete, trotz Absprache kein Frühstück gab. Da entschied sich das Trio kurzerhand für eine andere Location: „Wir haben bei einer Tankstelle angehalten und gefrühstückt. Perfekte Sportlernahrung“, erklärt Schönig lachend.

Diese und viele andere Geschichten sind Donnerstagabend zur Sprache gekommen. Denn da fand nach dem Training die traditionelle Kabinen-Weihnachtsfeier der Shorttracker im Eisstadion statt. Mit allen Aktiven und auch vielen Ehemaligen, die mit ihren überraschten Ersatzmamas, die von deren Kommen nichts wussten, auf das Jubiläum, die schöne Zeit und das, was noch kommen wird, angestoßen haben.