Merkur CUP: Erster Schritt auf der „Road to Haching“

Von: Uwe Vaders

Den 8. Mai sollten sich die U 11-Kicker aus dem Landkreis Ebersberg dick im Kalender anstreichen. Denn an diesem Tag soll das Kreisfinale des Merkur CUP 2022 stattfinden. 15 Vereine haben dafür ihre U 11-Mannschaften angemeldet. Acht werden dann noch im Rennen sein und damit „On the Road to Haching“, wo am 16. Juli das Große Finale der Buben- und der Mädchenmannschaften stattfinden soll.

Landkreis – Vor wenigen Tagen trafen sich die Merkur CUP-Verantwortlichen unserer Zeitung sowie die Spielleiter des Bayerischen Fußball-Verbands bei der SpVgg Unterhaching, um den Rahmenterminplan dieses Jahres für die 28. Auflage des Merkur CUP festzulegen. „Die Zeichen sehen besser aus als in den vergangenen beiden Jahren“, betonte Merkur CUP-Gesamtleiter Uwe Vaders bei der Begrüßung. Er gab sich hoffnungsvoll und sieht für die neun- und zehnjährigen Nachwuchsfußballerinnen und -fußballer „endlich wieder Licht am Ende des coronabedingten Tunnels“.

Das weltgrößte U 11-Nachwuchsturnier wird mit den ersten Vorrunden in München bereits im März starten. Der für Ebersberg zuständige Spielleiter, Christos Sofis, wartet hier derzeit noch auf Rückmeldungen der Vereine, wer sich als Austragungsort für die Vorrunde – angedacht für 26./27. März – anbieten möchte. Das Kreisfinale im Kreis 04 ist dann für den 8. Mai geplant. Für den 16. Juli ist das große Merkur CUP-Finale für Mädchen und Buben im Sportpark der SpVgg Unterhaching angesetzt. Bis dahin heißt es bei allen Turnieren „On the road to Haching“.

Die Spielleiterinnen und Spielleiter aller 17 Spielkreise waren vor Ort präsent oder per Videostream zugeschaltet. An den Diskussionen aktiv beteiligt war auch einer der Urväter des Turniers, Heinz-Peter Birkner, der heute Ehren-Spielleiter des Merkur CUP ist. 357 Teams sind zum Re-Start gemeldet, darunter auch die stolze Zahl von 35 Mädchen-Mannschaften für das im Jahr 2013 gegründete Mädchen-Turnier. Insgesamt ist die Zahl der Vereine mit aktiven U11-Teams leicht rückläufig und die der Spielgemeinschaften entsprechend gewachsen. So waren für das ausgefallene Turnier in 2020 noch 369 Mannschaften, also zwölf mehr als für dieses Jahr, gemeldet.

Die Regel, dass sich grundsätzlich aus jedem Kreisfinale die zwei besten Mannschaften für eines der vier Bezirksfinals qualifizieren, wurde für die Spielkreise mit 13 und weniger Mannschaften geändert. Für die vier Kreise Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz und Wolfratshausen wurde ein Qualifikationsturnier eingeführt und für den 28. Mai, 10 Uhr, angesetzt. Die vier besten Teams hieraus sind für die Bezirksfinalrunde (2./3. Juli) qualifiziert. Die durch diese neue Regel freien Plätze werden den mannschaftsstarken Kreisen Erding (+1), München S/W (+1) und München N/O (+2) zugeschlagen.

Aufgrund der Terminenge in diesem Jahr, die vor allem durch die Schulferien zu Ostern und Pfingsten bedingt wird, muss der Merkur CUP nicht nur sehr früh gestartet werden, auch ist der Muttertag in den Spielkreisen Ebersberg und Landkreis München-Nord nicht mehr spielfrei. Für den 8. Mai sind eben dort die Kreisfinals terminiert.

Manni Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching und seit 2018 Schirmherr des Merkur CUP, betonte, wie wichtig ihm das beliebte Turnier für alle Mannschaften im Merkurland sei, in dem Unterhaching so ziemlich genau in der Mitte liege. „Wenn ich die Buben und Mädchen beim Merkur CUP spielen sehe, geht mir immer das Herz auf“, versicherte Schwabl. (uva/ola)

Unsere Teilnehmer am 28. Merkur CUP:

ASV Glonn, ATSV Kirchseeon, SC Baldham-Vaterstetten, SG Parsdorf/Anzing, SpVgg Markt Schwabener Au, SV Bruck, SV Hohenlinden, TSV Aßling, TSV Ebersberg, TSV Emmering, TSV Grafing, TSV Pliening-Landsham, TSV Poing, TSV Steinhöring, TSV Zorneding.

