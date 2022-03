Erstes Spiel hat für Aßlings Kicker besondere Bedeutung

Teilen

Eine große Aßlinger Reisegruppe weilte in Kroatien (stehend, v.l.): Trainer Aleksandar Dimitrijevic, Abteilungsleiter Daniel Corlik, Co-Trainer Melih Uysal, Anian Magyiari, Josef Limberger, Yannick Lampl, Quirin Huber, Max Heininger, Jonas Mertl, Andreas Hackenberg, Florian Knoblich, Fabian Kerschbaumer, Max Böhm, Jakob Gruber, Jacob Mertl, Torwarttrainer Manfred Svoika, Niclas Graupe, Sportlicher Leiter Willi Graupe, Florian Wieser; (vo.) Tobias Höge, Co-Trainer Stefan Holzmann, Melk Lopes, Jonas Mitterhofer, Mario Vincetic, Theo Meier, Sebastian Kerschbaumer, Moritz Lange. © Foto: Verein

Mit dem Nachholspiel beim SV Albaching startet die Frühjahrsrunde für den TSV Aßling. Trainer Aleksandar Dimitrijevic und seine A-Klassekicker, die als Spitzenreiter antreten, werden am Sonntag um 14 Uhr beim Tabellenzwölften SV Albaching erwartet.

Aßling – Die Ergebnisse der Vorbereitung waren allerdings nicht dazu angetan, in Euphorie zu verfallen. Allerdings hätten sich die Leistungen „von Spiel zu Spiel verbessert“, wie Abteilungsleiter Daniel Corlik anmerkte. Vor allen Dingen die Partien gegen Brannenburg I und II hätten einen positiven Eindruck hinterlassen. Corlik: „Man sollte den Ergebnissen aus einer Vorbereitung nicht zu viel Interesse schenken. WIchtig ist es, zum ersten Punktspiel fit zu sein und genau dann die beste Leistung abzurufen. Das ist wie bei der Generalprobe im Theater.“ Corlik geht davon aus, dass alle heiß und motiviert sind, wenn man auf dem ersten Tabellenplatz aus der Winterpause kommt. Ziel ist mit der Ersten natürlich der Aufstieg, das Sahnehäubchen wäre die Meisterschaft.“

Um das zu realisieren, hatten die Büchsenberger nach rund 20 Jahren wieder ein Trainingslager durchgeführt. „Eine tolle Sache“, befand der Sportliche Leiter der Büchsenberger, Willi Graupe. Trotz der Corona-Situation sei eine respektable Anzahl an Spielern, Trainern und Betreuern in Novigrad (Kroatien) dabei gewesen. „Das mediterrane Wetter, die hervorragende Unterkunft und ein toller Kunstrasenplatz taten ihr Übriges. Insgesamt ein voller Erfolg.“ Vor dem Startschuss am Sonntag meinte Graupe: „Die Vorbereitungszeit war aufgrund des Wetters zu Beginn und im Verlauf von zahlreichen Corona-Ausfällen geprägt. Die Ergebnisse der Vorbereitungsspiele waren überschaubar. Aber mit der Euphorie aus dem Trainingslager sollte ein guter Saisonstart möglich sein.“

Um mit der Ersten den Aufstieg zu schaffen und die Zweite zum Klassenerhalt zu führen, wurde das Trainerteam um Melih Uysal verstärkt.

Abteilungsleiter Corlik wertet das erste Punktspiel des Jahres als „sehr wichtig für das Ziel Aufstieg“. Auch wenn Albaching gegen den Abstieg spielt, müsse man den eigenen Personalsorgen aufgrund von Verletzungen, Krankheit und Corona Rechnung tragen: Corlik: „Knackpunkt gegen Albaching ist sicherlich Topstürmer Bareuther. Im Hinspiel konnten wir ihn einigermaßen aus dem Spiel nehmen, ich hoffe, uns gelingt das wieder.“ ez/hw/ola