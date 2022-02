TEV Miesbach nimmt Punkte aus der Grafinger Scheune mit

Dem TEV Miesbach gelang es als erstem Team in der Saison, den EHC Klostersee (Nicolai Quinlan) in regulärer Spielzeit niederzuringen © stefan rossmann

Jetzt hat es den EHC Klostersee doch noch erwischt. Das Team von Coach Dominik Quinlan verlor erstmals in dieser Bayernliga-Saison ein Spiel nach 60 Minuten - 1:2.

Grafing – Nach vier „ausgedünnten“ Spieltagen gingen am Doppel-Spieltag des zurückliegenden Wochenendes in der Bayernliga-Aufstiegsrunde erstmals Freitag und Sonntag alle vier angesetzten Partien über die Bühne. Noch etwas bis dahin nicht Gekanntes passierte: Der EHC Klostersee verlor erstmals in der laufenden Saison ein Pflichtspiel nach 60 Spielminuten, also in der regulären Spielzeit und ging damit ohne Punkt vom Eis.

„Irgendwann musste es uns wohl erwischen“, sagte Trainer Dominik Quinlan nach

EHC Klostersee: Premiere für Julian Dengl

dem 1:2 der Rot-Weißen gegen den TEV Miesbach. Immerhin 28 Spiele – die Hauptrunde im bayerischen Oberhaus mit eingeschlossen und die Wertung aus dem Schongau-Heimspiel Ende Dezember ausgeklammert – hielt die Serie. Viereinhalb Monaten seit Anfang Oktober letzten Jahres.

Unzufrieden sah der Grafinger Headcoach bei der Analyse des Spitzenspiels Erster gegen Zweiter, das in allen Belangen gehalten hatte, was es versprach, nicht aus. „Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Die haben alles reingehauen und bis zur Sirene alles probiert. Das Thema heute war klar die Chancenverwertung. Leider konnten wir nur einen reindrücken“, war Quinlan absolut im Reinen mit der Performance seines Teams. Der Spielausgang sei zwar etwas ärgerlich, aber definitiv „kein Beinbruch“.

„Irgendwann musste es uns wohl erwischen“

TEV-Coach Michael Baindl lobte die Umsetzung der Vorgaben, „nachdem wir die richtigen Lehren aus den zwei vorangegangenen Begegnungen mit dem EHC zogen. Wir haben es zumeist geschafft, die Räume in der neutralen Zone sehr eng zu machen und dem Gegner damit den Schwung zu nehmen.“

Aufgrund der zahlreichen Hochkaräter beiderseits sei auch ein 5:5 möglich gewesen. „Umso mehr freut uns, dass wir die Punkte mitnehmen können. Vor allem die Defensivleistung war mit nur einem Gegentor bockstark und unser Torhüter ein Wahnsinn.“

Der Schlagabtausch mit offenem Visier sei bereits ein Vorgeschmack auf echtes Playoff-Eishockey gewesen, waren sich die beiden Eishockeylehrer einig. Auf Seiten der Klosterseer wehte dazu bereits eine „perspektivische Aussicht“ auf die nächste Saison durch’s Eisstadion. „Es war sein erster Einsatz bei den Senioren, und ich denke, er hat ein tolles Spiel gemacht“, lobte Quinlan U20-Talent Julian Dengl. Der 18-jährige Stürmer bekam als zehnter Offensivspieler Eiszeit in der Ersten. Er soll Stück für Stück eingebaut werden. Seine Stärken wie etwa den strammen Schuss werde Dengl dann sicher einbringen können. ele