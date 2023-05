Baseball: Es funzt wieder zwischen den Baldham Boars

Von: Julian Betzl

Teilen

Keep cool! Baldhams Daniel Lasetzky (vo.) hatte längst zugeschnappt, als der Ellwanger auf Tauchstation ging. © SRO EBERSBERG

Baldhams Bundesliga-Baseballer holen mit zwei Kantersiegen über Ellwangen neuen Zweitliga-Schwung.

Baldham – Wie auch immer man es betiteln wollte, ob Reaktion oder Rehabilitation, in jedem Fall wollten die Verantwortlichen der Baldham Boars eine deutliche Leistungssteigerung im Heimspiel gegen die Ellwangen Elks erkennen. Nach mageren drei Siegen aus den ersten drei Doubleheadern zum Start in die 2. Baseball Bundesliga Süd-Südost hatte Boars-Vorstand John Fürböck eindringlich an die Anspruchshaltung erinnert, der ein personell kaum veränderter Vorjahresmeister gerecht zu werden habe.

„Ich glaube aber nicht, dass die Standpauke dafür ausschlaggebend war“, meinte John Fürböck grinsend nach den beiden deutlichen Heimsiegen über die Ost-Württemberger. Sowohl das 13:4 als auch das anschließende 16:6 wurden am Samstagnachmittag aufgrund des hohen Vorsprungs vorzeitig nach sechs absolvierten Innings per Mercy Rule beendet. „Gegen einen stärkeren Gegner wäre es sicher nicht so deutlich geworden“, so Fürböck, „aber man hat schon gesehen, dass es im Team wieder funzt. Die Jungs haben gut gepitcht, variabel gespielt und Druck erzeugen können.“

Vorjahres-Meister Baldham feiert ersten Doppel-Sieg im eigenen Ballpark

Auch Baldhams Chefcoach Lucas Traut konnte nicht verhehlen, dass der Tabellenletzte (Bilanz 1:9) der ideale Aufbaugegner zum richtigen Zeitpunkt gewesen war: „Es war wohl genau das Spiel, das wir gebraucht haben, um wieder dieses Feuer zu entfachen. Ich habe in der Offense, Defense und im Pitching große Verbesserungen zu den letzten Wochen gesehen.“

Bereits im ersten Inning des Auftaktspiels traten die Boars mit einer ganz anderen Körpersprache an die Homeplate. Unabhängig davon, dass man keinem der Top-Werfer dieser Liga gegenüberstand, registrierte und lobte Lucas Traut den verbesserten Hitting-Approach, also mit welchem Plan und welchen Gedanken seine Schützlinge an den Abschlag gingen. Eine 6:0-Führung nach dem ersten Spielabschnitt sprach schließlich für sich.

Dieser Steigerung der Baldhamer Formation im Angriff wollte auch die der Abwehr in nichts nachstehen. Julian Dambacher absolvierte sehr solide fünf Innings als Pitcher auf dem Wurfhügel und ließ die Gäste lediglich im dritten Inning viermal anschreiben. „Sehr dominant und mit fünf Strikeouts von sechs Outs“, so Lucas Traut, habe daraufhin Reliever Brian Fürböck die Partie zum 13:4-Endstand zu Ende geworfen.

Im Rückspiel konnte dann der amerikanische Neuzugang Sam Katz seine ersten Erfolgsserien im Boars-Jersey werfen. War gerade seine Walk-Quote bei der vorangegangenen 4:7-Pleite gegen die Bayerische Baseball Academy noch im verheerend zweistelligen Bereich gewesen, so halbierte Katz diese gegen Ellwangen in seinen vier Innings als Pitcher kurzerhand auf fünf Stück. Da gleichzeitig auch der Angriff wieder gut in Schwung war und die Boars nach vier Durchgängen mit 15:3 Punkten führten, durfte auf dem Mound Daniel Lasetzky übernehmen.

Es war wohl genau das Spiel, das wir gebraucht haben, um wieder dieses Feuer zu entfachen.

Bei dieser Führung konnten wir ein bisschen rumspielen, Spaß haben und ein paar Positionen ausprobieren“, erklärte Baldhams Cheftrainer. „Daniel ist jemand, der auch gerne pitchen würde und da viel Trainingsarbeit reinsteckt.“ Drei Punkte konnte Ellwangen dennoch gegen Lasetzky im fünften Inning erzielen, sodass Traut den Ball im sechsten Durchgang nochmals kurz selbst auf dem Hügel in die Hand nahm, um das ungefährdete 16:6 vorzeitig ins Ziel zu bringen.

Das Zweitliga-Tableau ist mit dem Baldhamer Platz fünf, aufgrund des bereits jetzt schon verzerrten Spielplans zwar nicht aussagekräftig. Doch habe er seinen Jungs beim gemeinsamen Spieltagsausklang eingeschärft, „dass jetzt die Saison beginnt und wir noch härter trainieren müssen, weil in den nächsten drei Spielen sehr starke Gegner warten“, so Lucas Traut.

Angesprochen auf die Standpauke des Klubchefs, zeigte Traut Verständnis: „Aus Johns Blickwinkel war die Kritik und sein Call to action vermutlich berechtigt. Vielleicht hat das Team das auch gebraucht. Aber als Coach sieht man einige Einzelheiten im Spiel und Training einfach besser.“ Daher wäre sein eigener Weckruf wohl etwas leiser ausgefallen.

Baldham Boars: Ruben Manriquez, Lucas Traut, Ivan Zatarain, Daniel Lesetzky, Brian Fürböck, Roman Drozdov, Daisuke Komori, Sam Katz, Keith Pastore, Julian Dambacher, Daniel Strehlow.