RSC Elkofen veranstaltet Paar- und Einzelzeitfahren

Von: Wolfgang Herfort

Während im Einzel-Wettbewerb das Windschatten-Fahren untersagt ist, gehört es Paarzeitfahren zu den grundlegenden Elementen. Möglichst dicht am Hinterrad des Kollegen zu bleiben, spart Kraft. © stefan rossmann

Am Sonntag ist die rennlose Fahrradzeit vorbei. Der RSC Elkofen veranstaltet wieder ein Paar- und Einzelzeitfahren.

Bruck – „Wir sind total aufgeregt“, bekennt Sonja Haslbeck, Vorsitzende des RSC Elkofen. Kein Wunder, war es doch der Giro d’Elkofen im Jahr 2019, als der RSC letztmals ein Rennen ausgetragen hat. Und am Sonntag, 15. Mai, wird nachgeholt, was eigentlich schon für Anfang 2020 geplant war: der RSC Elkofen wird wieder den Startschuss zu einem Zeitfahrrennen geben. Mehr als 100 Aktive haben sich angemeldet. Bis aus Konstanz und Nürnberg kommen die Aktiven zu diesem „Jedermann-Rennen“. Alle Radsportbegeisterten und Lizenzinhaber der Klasse Amateure dürfen an den Start gehen, wenn die schnellsten Einzelfahrer sowie Paare ermittelt werden.

Mehr als 100 Teilnehmer angemeldet

Die Strecke ist die „alte Moosacher Straße“. Start/Ziel und Wendepunkt ist am neuen Gewerbegebiet Taglaching, die Strecke führt dann Richtung Moosach durch Taglaching bis zur Abzweigung nach Baumhau, dort wird eine weitere Wende sein. Je nach Alters- und Leistungsklassen ist die fünf Kilometer lange Runde zwei bis sechs Mal zu fahren. „Die Straße ist während der Zeit des Rennens für den Verkehr komplett gesperrt“, betont RSC-Vorsitzende Haslbeck. Die Freiwillige Feuerwehr wird die Absicherung der Strecke übernehmen. Für Radsport-Interessierte bietet sich die Möglichkeit, das Renngeschehen „am besten an den Wendepunkten zu verfolgen“, wie Sonja Haslbeck empfiehlt. „In Taglaching rauschen die Fahrer nur durch, einer nach dem anderen. Aber bei den Wenden, da rührt sich was. Wenn die Fahrer mit Vollkaracho ankommen, runterbremsen müssen und aus der Kurve wieder Gas geben, da muss man als Laie unwillkürlich die Luft anhalten“, beschreibt die RSC-Chefin das spektakuläre Geschehen.

Strecke: Gewerbegebiet Taglaching nach Baumhau und zurück

Schon das Aussehen der Rennfahrer sei in dieser Disziplin sehr speziell, „das sieht man nicht alle Tage“. Von den großen Rennen wie Tour de France oder Giro d’Italia kennt man es aus dem Fernsehen, wenn die Pedalritter zum Kampf gegen die Uhr antreten. Auf speziellen Zeitfahrrädern – mit einem oder zwei Scheibenrädern – und den aerodynamischen Helmen sehen sie wie Exoten aus. Alles, um besonders windschlüpfrig zu sein und so die eine oder andere Sekunde auf der Strecke wett zu machen. „Wir hatten erst kürzlich dazu angeregte Gespräche“, sagt Haslbeck darauf angesprochen, wie sinnvoll diese Ausstattung auf dem Leistungsniveau von Amateuren sei. „Jeder versucht rauszuholen, was geht. Vier Watt kann das umgerechnet bringen, habe ich mir sagen lassen, und damit vielleicht die entscheidenden Sekunden“, so die RSC-Vorsitzende.

Fünf-Kilometer-Rundkurs

Einer, der auf diesen Vorteil baut, ist Andreas Bartmann, Spartenleiter Radsport des RSC Elkofen und Lokalmatador. „Er kann vorne mitmischen“, ist sich Haslbeck sicher. Nach zwei Jahren Renn-Abstinenz sei es aber gar nicht wichtig, heimische Ambitionen zu beflügeln. „Wieder eine solche Veranstaltung durchführen zu können, ist einfach riesig schön“, schwärmt die RSC-Vorsitzende.