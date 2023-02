„Es läuft wunderbar!“: TSV Grafing wird Jugendturnierserie fortsetzen

Von: Julian Betzl

Teilen

Rudelbildung: Unter den jüngsten Teilnehmern beim Auto Wieser-Cup jagten die G2-Junioren von Ausrichter TSV Grafing (gelb) ihren Mitspielern, den Poinger (blau) Gegenspielern und letztlich auch dem Ball hinterher. Dieses Vorrundenspiel ging mit 3:0 an die Poinger Gäste. © sro

TSV Grafing setzt Auto Wieser-Cup nach gelungener Jubiläumsausgabe im nächsten Jahr fort.

Grafing – Die Jugendfußballabteilung des TSV Grafing hat als Ausrichter auch die 20. Jubiläumsausgabe ihres Auto Wieser-Cups erfolgreich über die Bühne gebracht. Für Grafings Hallenkoordinator Alfons Kinzner waren die insgesamt drei Turnierwochenenden „recht zufriedenstellend“. Nicht nur habe er von den Kindern und Eltern „gute Resonanz“ bekommen, auch das Interesse der Gastvereine an der TSV-Hallenserie scheint weiterhin groß zu sein.

„Wir hatten eine einzige, kurzfristige Absage an einem Freitagmittag“, so Kinzner, „aber schon um 16 Uhr einen Ersatz.“ Weil der Budenzauber in der Jahnsporthalle den Kindern offensichtlich viel Freude bereite, das eingespielte, fünfköpfige Organisationsteam mit den Spielereltern eine funktionierende Einheit bei Auf- und Abbau sowie am Verkaufsstand bilde und am Ende auch noch ein „Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich“ in der Spardose der TSV-Nachwuchsabteilung hängen bleiben würde, ist sich Alfons Kinzner sicher: „Es läuft wunderbar, der Cup wird auch nächstes Jahr fortgesetzt werden.“

Sportlich reizten die Grafinger Bambinis den Spannungsbogen schon am ersten Tag des abschließenden Turnierwochenendes maximal aus – nicht jedoch ihren Heimvorteil. Mit einem Unentschieden gegen den TSV Trudering und zwei Siegen über Waldperlach und Heimstetten erreichte Grafings G1-Nachwuchs ungefährdet das Halbfinale, wo man sich erneut souverän gegen die Nachbarskinder vom SV Bruck durchsetzen konnte (3:0).

Im Finale kam es zum Wiedersehen mit dem starken TSV Trudering dem die Bärenstädter bis zum Ende der regulären Spieldauer von neun Minuten ein 0:0 abtrotzten. Der Turniersieger bei den U7-Junioren musste also im Siebenmeterschießen ermittelt werden: Trudering zielte dreimal erfolgreich vom Punkt, Grafing nur einmal und musste dem etwas glücklicheren TSV-Team zum Sieg gratulieren.

30 Kilogramm Leberkäse an einem Turnierwochenende und ein vierstelliger Geldbetrag für die Nachwuchs-Kasse.

„Die Jungs haben trotzdem ein tolles Turnier gespielt“, fand Alfons Kinzner hinterher auch aufbauend lobende Worte für die zweite Ausrichtermannschaft, die sich trotz einer 0:7-Niederlage im Spiel um Platz sieben gegen den SV Heimstetten tapfer verkauft hatte.

Apropos, besonders am Abschlusswochenende war am Hallenverkaufsstand nochmal Hochbetrieb. „Wir haben 30 Kilo Leberkäse verkauft“, freute sich Alfons Kinzner über das Klingeln in der Jugendfußballkasse. „Ganz klar, das ist natürlich auch ein Grund, weshalb wir diese Turniere veranstalten.“

Zurück auf dem Parkett war das Platzierungsspiel um Rang sieben bei den jüngsten Turnierteilnehmern eine rein Grafinger Angelegenheit: Keine der beiden TSV-Vertretungen konnte in der Vorrunde bei den U6-Junioren einen Sieg einfahren, sodass Team I ausgerechnet gegen die Mannschaftskameraden in Team II mit 5:0 das erste Erfolgserlebnis feierten. Als verdienter Cupsieger der G2-Kicker entpuppte sich der TSV Emmering. Drei Siege und neun Tore in der Vorrunde, ein 2:0-Halbfinalsieg über den SV Heimstetten sowie ein 1:0-Finalerfolg gegen den TSV Ebersberg bedeuteten, dass Torwart Sebastian Hoffmann kein einziges Mal hinter sich greifen musste.

Die volle Mädchen-Power sorgte für den krönenden Abschluss des 20. Auto Wieser-Cups. Sechs U11-Teams spielten im Modus Jeder gegen jeden die Trophäen und Medaillen aus. Allerdings, so resümierte Alfons Kinzner, hätten „die Ergebnisse nicht das Können der Grafinger und der Aßlinger Mädchen gespiegelt“.

Die Landkreisvertretung hatten neben den Grafinger E-Juniorinnen zwei Teams des TSV Aßling übernommen. Das talentierte Landkreis-Trio musste sich im Turnierverlauf jedoch wiederholt über knappe Niederlagen oder Unentschieden ärgern. In der Abschlusstabelle belegten die Aßlingerinnen die Plätze vier und sechs, dazwischen reihte sich Grafings weiblicher Fußballnachwuchs ein. Ungeschlagener Sieger des Auto Wieser-Cup wurden die Spielerinnen von TSV Feldkirchen, gefolgt vom TuS Prien und dem TSV Grasbrunn.

30 Kilogramm Leberkäse an einem Turnierwochenende und ein vierstelliger Geldbetrag für die Nachwuchs-Kasse.