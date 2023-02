Landkreis-Profis mit gemischtem Turnier-Fazit: „Es war auf jeden Fall mehr drin“

Max Rehberg, Tennisprofi aus Landsham © BTV

Die beiden Tennis-Profis Max Rehberg und Edison Ambarzumjan haben bei ihrem „Heimturnier“ in Oberhaching zwar den Sprung in ein Endspiel verpasst, aber viel an Erfahrung dazugewonnen.

Oberhaching – Ein Profiturnier vor der eigenen Haustür gibt es nicht alle Tage. Entsprechend viel hatte sich der Plieninger Tennisspieler Max Rehberg für das ITF-Future-Event, die TennisBase-Open, in Oberhaching vorgenommen. „Ich schlafe gleich nebenan, kenne den Bodenbelag und die Organisatoren gut. Es war natürlich etwas Besonderes für mich“, sagte das deutsche Nachwuchstalent, das in der Tennisbase Oberhaching beheimatet ist und dort seiner alltäglichen Trainingsroutine nachgeht, im Nachgang.

„Es ist aber auch gar nicht so einfach, zu Hause zu spielen. Die Erwartungen sind schon sehr hoch.“ In der ersten Runde konnte die Nummer fünf der Setzliste dem Druck noch problemlos standhalten. Rehberg dominierte die Partie gegen den Russen Kirill Kivattsev und zog mit 6:2 und 6:2 ins Achtelfinale ein. Gegen den Niederländer Mick Veldheer konnte der 19-Jährige dann allerdings nicht an die starke Leistung vom Vortag anknüpfen.

„Im zweiten Match lief eigentlich alles schlechter als im ersten. Mein Gegner hat zudem deutlich langsamer und variabler agiert. Damit kam ich nicht so gut zurecht“, begründete Rehberg seine Zweisatz-Niederlage (2:6, 4:6). „Jetzt werde ich erstmal wieder trainieren und dann schauen, welches Turnier als nächstes ansteht.“

Es ist schön, ein Turnier in der Nähe zu spielen. Man hat keine Reisestrapazen und kann sich Kosten sparen. So hat man auch etwas weniger Druck, weil man nicht unbedingt gut performen muss, um die Ausgaben wieder reinzuholen.

Spätestens seit seinen starken Ergebnissen zum Ende des vergangenen Jahres, als er ein Future-Turnier in Frankreich gewann und beim Challenger in Ismaning bis ins Finale vorstieß, gilt Rehberg (Position 431 in der Weltrangliste) als großer Hoffnungsträger des DTB. „Ich hoffe, in diesem Jahr daran anknüpfen zu können. Man setzt sich immer höhere Ziele. Ich will immer mehr!“, blickt er hungrig und zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben.

Mit Edison Ambarzumjan (Pos. 1544 der Welt) war in Oberhaching ein weiterer Landkreis-Vertreter am Start. Der Grafinger, der für den TC Aschheim aufschlägt, musste jedoch in der Qualifikation antreten, um sich einen Platz fürs Hauptfeld zu ergattern. In seiner Auftaktbegegnung gegen den US-Amerikaner Andrew Rogers erwischte Ambarzumjan den besseren Start. Begünstigt durch den ein oder anderen vermeidbaren Fehler seines Gegenübers, holte sich der 26-Jährige den ersten Satz und wirkte auch zu Beginn des zweiten Abschnitts stabiler, bevor sich das Blatt doch noch wendete.

„Es war auf jeden Fall mehr drin. Ich muss lernen, auch mit einer Führung im Rücken noch konstanter zu spielen und den Gegner nicht mehr zurückkommen zu lassen“, so Ambarzumjan nach seinem Ausscheiden im Einzel (6:3, 3:6, 4:10).

Im Doppel lief es dagegen besser. An der Seite von Michael Weindl (TC Ismaning) war erst im Halbfinale Endstation für den Grafinger. „Auch wenn mein Fokus schon eher auf dem Einzel liegt, hat es großen Spaß gemacht. Es ist schön, ein Turnier in der Nähe zu spielen. Man hat keine Reisestrapazen und kann sich Kosten sparen. So hat man auch etwas weniger Druck, weil man nicht unbedingt gut performen muss, um die Ausgaben wieder reinzuholen.“

Den Einzeltitel in Oberhaching machten letztlich die großen Namen unter sich aus. Der Topgesetzte Daniel Masur setzte sich im Finale gegen Rudolf Molleker, die Nummer zwei des Feldes, mit 7:6 und 7:6 durch. Für Rehberg und Ambarzumjan geht es nun zunächst wieder auf den Trainingscourt. Noch ist unklar, wo sie als nächstes angreifen werden. Bis ein nächstes Turnier dieser Kategorie wieder direkt vor der Haustür Station macht, werden sich beide jedoch gedulden müssen.

