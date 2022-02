Falkenberger Mühen werden belohnt

Bitte freundlich lächeln und jubeln: Die siegreichen Skirennfahrer nach dem Nachwuchs-Cup in Spitzing. © Foto: SC Falkenberg

Erfolgreich hat der SC Falkenberg den Nachwuchs-Cup der alpinen Skisportler ausgerichtet, und das zum 34. Mal. Dieses Jahr starteten die jungen Rennläufer im Skigebiet Spitzingsee.

Moosach - Die Kinder und Jugendlichen tummelten sich schon frühmorgens am Firstalm-Lift und fieberten der Streckenbegehung entgegen. Ziel und Motivation des Sparkassen-Nachwuchs-Cup ist es nach wie vor, skibegeisterten Kindern aus den Landkreisen München, Starnberg und Ebersberg die Gelegenheit zu geben, an einem einfachen Riesenslalom teilzunehmen.

Und die Anmeldezahlen gaben den Verantwortlichen recht: 88 Rennfahrer waren am Start. Neben den Ebersberger Vereinen WSV Glonn, SC Poing und TSV Vaterstetten begrüßte der SC Falkenberg auch zahlreiche Läufer des TSV Oberhaching.

Vereinsvorsitzender Christian Bauer ließ es sich nicht nehmen, „seinen“ ersten Cup zu moderieren. Am Ende dieses Renntages, der unter der Schirmherrschaft der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg stand, hielten viele glückliche Skifahrer und Skifahrerinnen ihre Pokale und Urkunden stolz in den Händen. Der Dank von SCF-Chef Bauer galt besonders Rennleiter Stefan Kammermeier, der keine Mühen gescheut hatte, im Vorfeld alles zu organisieren, zu planen und jede freie Minute in den Cup gesteckt hat. ez