Forst United: Fan-Fest zum Drittliga-Abschied

Die vorerst letzte Kontaktaufnahme mit der dritthöchsten Spielklasse steht Lara Lau (in grau) und Forst Uniteds Handballfrauen heute gegen Haunstetten bevor. © s. rossmann

Handballfrauen von TSV EBE Forst United verabschieden sich mit Heimspiel und Fan-Fest gegen Haunstetten aus der 3. Liga.

Ebersberg – Groß war die Euphorie vergangenen Sommer, als der TSV EBE Forst United Historisches für die Kreisstadt und den Verein erreichte. Erstmalig spielte ein Handballteam in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Dass der Klassenerhalt einem Wunder gleich kommen würde, war schon vor Saisonbeginn allen im Verein klar – und so war es auch nicht verwunderlich, dass das jüngste Team der Liga oft abgestraft wurde und sich mit kleinen Erfolgserlebnissen zufrieden geben musste.

Außer Frage steht für die Ebersberger Verantwortlichen jedoch, dass die Drittliga-Erfahrung jede Spielerin verbessert hat. „Es wird mit viel höherem Tempo und deutlicher gesteigerter Körperlichkeit gespielt. Das haben die Mädels inzwischen übernommen und schlagen sich, abgesehen von ein paar Ausrutschern, recht gut gegen etablierte Teams“, erklärt Felix Mäsel.

Traurig über den Abstieg ist der Spartenleiter nicht. „Diese Saison war ein wichtiger Baustein in unserem Entwicklungsprozess. Davon werden wir in den kommenden Jahren profitieren und auch wieder zurück in die 3. Liga streben.“ Das Saisonfinale am Samstag in der Ebersberger Dr.-Wintrich Halle gegen den TSV Haunstetten wird als Dank an die United-Schlachtenbummler als Fanfest veranstaltet. „Unsere Fans haben uns niemals aufgegeben und immer nach vorne gepeitscht. Was das angeht sind wir mehr als Drittliga-würdig“, dankt auch Außenspielerin Lara Becher.

Ab 18 Uhr spendiert der Verein mit seinem Brauereipartner Maxlrainer fast 100 Liter Freibier. Für die Kleinen gibt‘s gratis Zuckerwatte und im Halbzeit-Gewinnspiel ein Wellness-Wochenende inklusive eines Fahrzeugs von BMW Wagner zu gewinnen.

Auf dem Spielfeld wollen die Forst Ladies gegen den TSV Haunstetten, Anwurf um 18.15 Uhr, die Schmach vor Wochenfrist in Göppingen vergessen machen. „Im Hinspiel kamen wir nicht über ein 12:28 hinaus. Wir werden den Zuschauern noch mal ein paar schöne Tore zeigen und beweisen, dass wir auch Favoriten ärgern können“, kündigt United-Kapitänin Christina Schweiger an. Die verletzte Panna Csata kann mit der künftigen Trainerin Beatrix Balogh nur von der Tribüne aus unterstützen. bj/ez