Faschingspause stört den Ebersberger Handball-Flow

Von: Julian Betzl

Die ausbaufähige Wurfquote von Raphael Gigler und seinen Mitspielern war das einzig kleine Ebersberger Manko. © SRO EBERSBERG

Ebersberg – Im Familienkreis fiebert Till Senftner dem nahenden Faschingstrubel bereits entgegen. Die nun zweiwöchige Pause im Spielplan der Ebersberger Handballmänner schmeckt dem TSV-Trainer dagegen überhaupt nicht. „Nervig! Wir sind gerade im Flow.“

Im neuen Jahr weiterhin ohne Punktverlust, hat Senftners Team gegen den HT München III den vierten Sieg in Folge eingefahren und grüßt weiterhin von Rang zwei, punktgleich mit dem TSV Vaterstetten. „Unsere Pflichtaufgaben lösen wir momentan souverän“, resümierte Senftner nach dem 28:17 (15:9)-Auswärtserfolg und verteilte an den United-Abwehrverbund besonders große Lorbeeren. „Wenn man nur 17 Gegentore kassiert, ist der Gegner in dieser Liga egal. Das ist Bombe!“

Der aggressive Auftritt gegen den Ball habe die Hausherren immer wieder zu technischen Fehlern gezwungen, die jedoch im Umschaltspiel nicht konsequent genug bestraft wurden. „Diese Chancenverwertung darfst du dir in den nächsten Spielen nicht leisten. Aber wir lassen uns inzwischen davon und auch von der Härte des Gegners nicht mehr aus der Ruhe bringen“, gönnt Senftner seinen Männern zur Belohnung einen trainingsfreien Rosenmontag. bj

Ebersberg: Thomas Holzner, Sebastian Faltl (im Tor), Severin Riedmaier (7/1), Stefan Schablowski (1), Yannick Bross (4/2), Leonhard Riedmaier (6), Maximilian Riedmaier, Georg Riedmaier (4), Marius Bruder (1), Sebastian Schechner (3), Benedikt Gigler (1), Raphael Gigler (1).