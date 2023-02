Eishockey: Klostersee mit fehlerhaftem Offensivrezept

Ließ mit seinen Nebenleuten in Tölz zu viele Chancen liegen. Vili Vesalainen und der EHC Klostersee verloren 2:7. Foto: sro © sro

Eine klare 2:7 (1:5, 0:0, 1:2)-Niederlage nahm der EHC Klostersee am Freitagabend vom Oberliga-Gastspiel bei den Tölzer Löwen mit nach Hause.

Grafing – Zustande kam die Pleite der Grafinger mehr durch eigene Schwächen als den Stärken der keineswegs klar besseren, aber offensiv wirbelnden Gastgeber.

Ein paar Änderungen bei der Aufstellung kündigte EHC-Trainer Dominik Quinlan nach dem Abschlusstraining an, nachdem Lynnden Pastachak den Belastungstest bestanden hatte. Die drei Importstürmer der Rot-Weißen standen gemeinsam auf dem Eis, der Headcoach in der Hacker-Pschorr-Arena wegen eines fiebrigen Infekts aber nicht an der Bande. Die Vertretung beim Coaching hatte Papa Jimmy Quinlan übernommen.

Sehr forsch und schwungvoll begann der EHC, mit auch zwei, drei erstklassigen Chancen. Die Tore aber fielen bis zur Drittel-Schlussminute ausschließlich auf der Gegenseite. Die Bilanz aus Gästesicht war ernüchternd und bezeichnend zugleich. Bei ausgeglichenem Torschussverhältnis und Möglichkeit in nahezu gleicher Qualität lag man mit 0:5 im Hintertreffen. Löwen-Torjäger Tyler McPhee-Ward hatte zwischen Minute 7 und 17 einen lupenreinen Hattrick zur Führung der Gastgeber beigetragen. Klostersee kam mit dem einfachen Tölzer Offensiv-Rezept – schnelle Seitenverlagerung und Direktschuss – überhaupt nicht zurecht.

Dazu kam: Bei den eigenen Angriffen konnte man die Schwächen der alles andere als sattelfesten ECT-Deckung nicht nutzen. 24 Sekunden vor der Sirene stellte Kapitän Raphael Kaefer aus der Distanz auf 1:5.

Der nicht immer sichere Grafinger Torwart Philipp Hähl nahm zum zweiten Abschnitt auf der Ersatzbank Platz. Der eingewechselte Marinus Schunda strahlte zwischen den Pfosten mehr Ruhe und Sicherheit aus, musste in eigener Unterzahl auch nur einmal hinter sich greifen (45.). Im dazwischen torlosen Mitteldrittel hätte der EHC den Löwen sogar noch einmal nahekommen können; was zwei Mal das Torgestänge und mehrmals Torhüter Philipp Lehr verhinderten. Die magere weitere Ausbeute war ein Treffer zum 2:6 in zweifacher Überzahl durch Marc Bosecker (51). Der Endstand entsprang einem Tölzer Empty-net-Goal. ele