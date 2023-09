EHC Klostersee feilt in den nächsten Tests an Kleinigkeiten

Besprechung mit Taktiktafel: Raphael Kaefer (Mitte) tauschte sich während der Vorbereitungspartie gegen Erding mit Matthias Baumhackl (li.) und Julian Dengl über Spielzüge aus. Heute und Sonntag wird weiter getestet. © ele

Eishockey-Bayernligist EHC Klostersee testet am Freitagabend gegen HC Gröden und ist am Sonntag zu Gast in Erding.

Grafing – Der Einstieg in die heiße Phase der Saison-Vorbereitung auf die Bayernliga-Spielrunde 2023/24 ist dem EHC Klostersee vor knapp einer Woche geglückt. Nicht nur wegen des positiven Resultats im ersten Testspiel gegen die Erding Gladiators (7:4), sondern auch durch den von der Truppe um Kapitän Raphael Kaefer hinterlassenen Gesamteindruck waren in der Wildbräu-Arena anschließend praktisch ausschließlich zufriedene Gesichter zu orten.

Was nicht heißen sollte, dass Trainer Florian Engel mit allem zufrieden war, was er gesehen hatte. „Wir haben bis zu den nächsten Aufgaben eine Trainingswoche vor uns, um an einigen Kleinigkeiten zu feilen, die uns viel zu einfache Gegentore gekostet haben“, hatte der Headcoach der Rot-Weißen erklärt, der auch am heutigen Freitagabend ab 20 Uhr auf eigenem Eis gegen den HC Gherdëina aus dem Südtiroler Grödnertal und möglicherweise noch am Sonntag beim Rückspiel gegen die Gladiators in Erding (Stadtwerke-Arena, 18 Uhr) ohne Urlauber Gert Acker an der Bande auskommen muss.

Wir wollen uns einen Tick stabiler als im Spiel davor präsentieren und auf die da gezeigte Leistung aufbauen.

Was die Zusammenstellung der Reihen betreffe, werde er ein paar Kleinigkeiten ändern, legte sich Engel nach der Übungseinheit Mitte der Woche fest. Weiter fehlen werden Verteidiger Quirin Bacher (verletzt) und Stürmer Simon Roeder (beruflich verhindert). Den vorgesehenen Tausch wird es auf der Schlüsselposition zwischen den Pfosten geben. Nach Philipp Hähl zum Auftakt wird in beiden Partien Marinus Schunda den EHC-Kasten hüten. Anstatt Hähl, der nach leichten muskulären Problemen geschont wird, besetzt U20-Keeper Daniel Arendas die Backup-Position.

„Wir wollen uns einen Tick stabiler als im Spiel davor präsentieren und auf die da gezeigte Leistung aufbauen“, betonte Klostersee-Coach Engel, der zwei wuchtige Gegner erwartet. Das Gästeteam aus Wolkenstein in Gröden steht in der österreichisch-italienisch-slowenischen Alps Hockey League (AHL) im Spielbetrieb und baut neben vielen selbst ausgebildeten Akteuren auf einen amerikanischen Verteidiger und zwei kanadische Stürmer, darunter Brad McGowan.

Österreichische Gäste bereits im AHL-Ligabetrieb

Dieser ist den Eishockey-Interessierten in der Region definitiv ein Begriff, schoss er doch im vergangenen Frühjahr die Starbulls Rosenheim im Playoff-Finale gegen die Blue Devils Weiden mit dem alles entscheidenden Tor in der zweiten Overtime in die DEL2. HCG-Coach John Miner war zur aktiven Zeit auch mehrere Jahre DEL-Profi und mit den Kölner Haien Deutscher Meister. „Ein echter Gradmesser“, urteilt Dominik Quinlan.

Auswärts in der Herzogstadt erwartet der sportliche Leiter der EHCler wie auch Engel („Wir wissen, dass da beim Gegner ein anderes Team auf dem Eis stehen wird“) am Sonntag eine komplette Gladiators-Truppe. Das haben die Erdinger Gstgeber, die nach mehreren höherklassigen Zugängen als erster Meisterschafts- und Aufstiegsanwärter in der Bayernliga gehandelt werden, bereits angekündigt. ele