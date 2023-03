Fernduell mit der Liga-Chronik: EHC Klostersee spielt Riessersee und Passau im Endspurt

Teilen

Dem letzten regulären Oberligaspiel in ihrer „Scheune“ blicken Goalie Marinus Schunda und der EHCK entgegen. sro © Stefan Rossmann

Eishockey Oberliga Süd: EHC Klostersee mit Hauptrunden-Finale heute Abend beim SC Riessersee und Sonntag zuhause gegen Passau.

Grafing – Endspurt in der Eishockey-Oberliga Süd, in der am Wochenende die letzten beiden Spieltage der Hauptrunde angesetzt sind. Der EHC Klostersee trifft am heutigen Freitagabend auswärts auf den SC Riessersee (20 Uhr, Olympia-Eissportzentrum Garmisch) und zum Rundenschluss am Sonntag in der Wildbräu-Arena auf die Passau Black Hawks. Der vom Verband „verordnete“ Spielbeginn an diesem letzten Spieltag ist in allen Eishallen um 18 Uhr, in Grafing damit also eine halbe Stunde später als gewohnt.

„Wir wollen noch einmal alles reinwerfen und was holen und damit die 20-Punkte-Marke knacken“, gibt sich Trainer Dominik Quinlan vor den beiden abschließenden Aufgaben der regulären Saison selbstbewusst. Am letzten Tabellenplatz der Abschlusstabelle werde das bekanntlich nichts ändern, führte der Headcoach der Rot-Weißen weiter aus, „aber im Vergleich der Oberliga-Letzten in den zurückliegenden zehn Jahren wäre das eine tolle Sache“.

Nur die Landsberg Riverkings, aktuell einen Rang vor den EHClern eingestuft, hätten am Tabellenende damit in der Saison 2021/22 besser abgeschnitten. Alle anderen Schlusslichter in den Jahren davor standen am Ende schlechter da. Gegen die diesmal vorletzten Landsberger geht es für Klostersee anschließend um den Klassenerhalt.

Irrtum auf Verbandsseite bei Playdown-Spielplan: Grafing Gastgeber in Spiel 2, 4 und 6

Auf der offiziellen Seite des Deutschen Eishockeybundes (DEB) war für die Grafinger Heimrecht im ersten Spiel der Serie „Best of seven“ hinterlegt. „Ein Irrtum, der EHC ist natürlich Gastgeber in den Duellen zwei, vier und einem möglichen sechsten“, bestätigte inzwischen Ligenleiter Markus Schubert.

Drei Heimsiege in Folge hat die Truppe um Kapitän Raphael Kaefer zuletzt eingefahren, der nächste soll gegen die Black Hawks folgen. Die Voraussetzungen dafür scheinen gegeben: Während die EHCler Selbstvertrauen getankt haben, reist der Gast aus Niederbayern mit einer Negativserie im Gepäck an.

In den vergangenen Wochen hat Passau den sicher geglaubten Platz für die Pre-Playoffs verspielt. Als Elfter ist es definitiv deren letzte Saison-Partie. Nach den zwei Niederlagen der Vorwoche (1:8 in Garmisch und 4:9 gegen Peiting) wurde Trainer Petr Bares freigestellt. Unter Interimscoach Ales Kreuzer gab´s am Dienstagabend in der Nachholpartie gegen Riessersee ein 2:7.

„Wir müssen unsere letzten Leistungen aus den Heimspielen wiederholen, dann ist was drin“, spekuliert der EHC-Cheftrainer auf ein Erfolgserlebnis, insbesondere auch mit Blick auf die „engen Kisten“ in den ersten drei Vergleichen. Für die Zuschauer lohnt sich der Gang ins Eisstadion gleich doppelt. In der ersten Drittelpause gibt´s diesmal eine Smartwatch zu gewinnen.

Eher deutlich unterlagen die Klosterseer regelmäßig dem SC Riessersee, der als sicherer Tabellenvierter mit Heimrecht ins Playoff-Viertelfinale starten kann. „Sauschwer“ werde es in Garmisch, so Quinlan. „Die müssten einen schlechten Tag erwischen und wir einen perfekten.“ ele