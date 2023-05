Pfingst-Reitturnier am Steinsee: Festival der vierbeinigen Vielseitigkeit

Reitsport

Zum 55. Jubiläum richtet der Reitclub Steinsee am langen Wochenende wieder sein großes Pfingstturnier mit über 200 Pferden und 200 Reitern aus.

Niederseeon – 261 Pferde und 213 Reiter tummeln sich an diesem langen Pfingstwochenende in der Gemeinde Moosach. Denn dort, am Reitclub Steinsee in Niederseeon, findet von Samstag bis Montag das traditionelle Pfingst-Reitturnier des RCS statt.

„Das besondere an unserem Turnier sind die Prüfungen in der Vielseitigkeit, wo unsere Reiter sich in den Disziplinen Dressur, Springen und Gelände – also Springen über feste Hindernisse – beweisen müssen“, erklärt Veronika Kohl vom Reitclub Steinsee im Vorfeld.

Unter den bekannten Reitern, die an dem Turnier teilnehmen werden, finden sich beispielsweise Bodo Battenberg und Anna Vogel. Battenberg wurde bereits zweimal in Folge Deutscher Meister. Er erzielte nicht nur Erfolge bei Europameisterschaften, sondern nahm 1996 auch an den Olympischen Spielen in Atlanta teil. Die 26-jährige Anna Vogel ist Nachwuchsvielseitigkeitsreiterin, zählt zum Olympiakader und belegte bei der Europameisterschaft 2019 Platz 14 sowie Rang drei bei der Deutschen Meisterschaft 2020.

Und auch mit der 20-jährigen Österreicherin Elena Pfister kündigt sich eine Nachwuchsvielseitigkeitsreiterin mit internationalen Platzierungen und einem Sieg im CCI** L an. Sie ist Vize Staatsmeister Junge Reiter 2022, ihr Ziel für 2023 ist die Europameisterschaft der Jungen Reiter.

Ob angehender Buschreiter oder Vielseitigkeitsprofi von internationalem Rang: Am Steinsee kommen sie alle zusammen

Im Bereich der Vielseitigkeit wird eine Prüfung der Klasse A** ausgetragen, die zum Saison-Einstieg auch als Vorbereitung für schwerere Aufgaben gedacht ist. Im Rahmen dieser Prüfung können auch Punkte für den länderübergreifenden Grenzland-Cup gesammelt werden.

Neben dem Bayerischen Nachwuchschampionat, wo sich die jugendlichen Reiter für den Bundesvergleich in Warendorf qualifizieren können, wird auch das Trakehnerchampionat, wo die besten Trakehner aus dem Umland gesichtet werden, in Moosach ausgetragen. Dieses Championat ist speziell auf Nachwuchsreiter zugeschnitten und verlangt von den Teilnehmern nicht nur gutes Reiten in Dressur, Springen und Gelände gemäß den Anforderungen der Klasse A.

Darüber hinaus müssen die Jugendlichen auch in der Theorie zeigen, dass sie sich mit dem Pferdesport auskennen. Auch das einwandfreie Vormustern ihrer Pferde gehört dazu. Zusätzlich müssen sie noch einen Sporttest absolvieren. Eine echte Herausforderung also für die angehenden Buschreiter.

Für die ganz kleinen Reiter gibt es eine Ponyführzügelklasse, in der Kinder bis acht Jahre ihr Können über befestigte Hindernisse zeigen. Neben dem „zweibeinigen Nachwuchs“ kommen auch die Nachwuchspferde bei der kombinierten Prüfung der Klasse A, bestehend aus Dressurpferde-, Springpferde- und Geländepferdeprüfung (diese auch als Qualifikation zum Bundeschampionat), auf ihre Kosten. Für die absoluten „Youngsters“ gibt es eine Reitpferdeprüfung.

Organisiert wird das Turnier von Ehrenamtlichen des Reitclub Steinsee, der heuer sein 55-jähriges Bestehen feiert. Neben kulinarischer Versorgung bietet der Verein das gesamte Wochenende auch Ponyreiten auf seinen Schulpferden für die kleinen Gäste an.

Für das leibliche Wohl ist mit einem großen Grill- und Kuchenbuffet an allen Turniertagen bestens gesorgt. Der Eintritt ist für alle Besucher frei. hgr