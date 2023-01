Feuer und Flamme für den Speeder: Crossminton-Team des TSV Poing kämpft um Deutsche Meisterschaft

Von: Julian Betzl

Schnell, überall spielbar, hoher Fitnessaspekt und vor allem ist Crossminton relativ einfach zu erlernen. Ü40-Weltmeisterin Vivien Klee Die Bundesliga-Mannschaft der Poing Speedfires mit (von links) Ü40-Weltmeisterin Vivien Klee, Alexander Mrosack, Roy Gralke mit dem flauschigen Flammen-Maskottchen „der Poing“ sowie Spielertrainer Paul Holleis. TSV-Ziel ist das Finalturnier der Bundesliga im Mai © verein

Zum zehnjährigen Jubiläum greift der TSV Poing nach Deutscher Meisterschaft im Crossminton.

Poing – Die Freiheit, diesen speziellen Mix aus Badminton, Tennis und Squash in Hochgeschwindigkeit nahezu umgebungsunabhängig ausüben zu können, genießt und lebt Paul Holleis seit nunmehr zehn Jahren in vollen Zügen auch auf Vereinsebene aus. Der heute 44-Jährige hat sein Sportlerherz an Crossminton vergeben und im Januar 2013 zusammen mit sieben Mitstreitern die Poing Speedfires gegründet.

Seither verzeichnet die Crossmintonabteilung des TSV Poing stetig steigende Zuwachszahlen – inzwischen zählen die Speedfires 63 Mitglieder – und sind als amtierender Deutscher Vizemeister in der 1. Bundesliga Süd mit gleich zwei Mannschaften vertreten. In seinen ersten Entwicklungsstadien habe der bundesweit organisierten Ligabetrieb noch mit einigen Fallstricken zu kämpfen gehabt, erzählt Paul Holleis. „Früher gab es oft nur eine Dame in einigen Mannschaften Und wenn die dann verletzt war, war die Liga quasi für dieses Team gelaufen.“

Von einem derartigen Frauen-, geschweige denn Nachwuchsmangel, sind die Poinger heute glücklicherweise weit entfernt und haben nicht nur vereinsintern längst den Status eines Exoten abgelegt, was nicht zuletzt ihre eigenen Spielfeldmarkierungen in der Poinger Dreifachhalle belegen.

„Ich habe mal nachgeschaut: Wir sind mehr als 2,5 Millionen Freizeitspieler weltweit und in Deutschland haben wir cirka 30 Vereine“, unterfüttert Holleis Teamkollegin und Abteilungsvorsitzende Vivien Klee den allmählichen Aufstieg der Trendsportart mit Zahlen. Die 45-jährige zweifache Mutter aus Poing kommt ursprünglich vom Tennis und wurde vergangenen Sommer in Zagreb Ü40-Weltmeisterin im Crossminton.

„International sind wir inzwischen eine wahnsinnig nette Community“, schwärmt Klee von ihrer Faszination für das Rückschlagspiel mit dem im Vergleich zum Federball schwereren und windstabilen Speeder. „Schnell, überall spielbar, hoher Fitnessaspekt und vor allem ist Crossminton relativ einfach zu erlernen. Die meisten Mitglieder ziehen wir tatsächlich aus Schnuppertrainings, weil es einfach süchtig macht.“

Holleis attestiert Bundesligisten in der Breite merkliche Leistungssteigerung

Die für Holleis gern gesehene Kehrseite der Medaille ist, dass man sich inzwischen die Bundesligakonkurrenz quasi selbst herangezüchtet hat. Zwei ehemalige Vereinskameraden hätten nach ihrem berufsbedingten Umzug nach Ulm dort umgehend eine neue Crossminton-Mannschaft aufgebaut. Das Wiedersehen beim Duell gegen die TSF Ludwigsfeld endete für die Poinger Zweitvertretung in der Bundesliga-Hinrunde 3:3-Unentschieden.

Nach Meinung von Holleis und Klee sei die Vormachtstellung der Speedfires I in der Bundesliga-Südstaffel aber noch nicht in Gefahr. „Die viergleisige Bundesliga ist mittlerweile auf einem guten Niveau angekommen“, findet Paul Holleis, der zusammen mit Vivien Klee auch dem Ligaausschuss angehört. „Die Leute trainieren speziell dafür und die Vereine haben genügend Leute, um regelmäßige Spieltage bestreiten zu können.“

Damit gehe auch ein verbessertes Leistungsniveau einher, was man vergangenes Wochenende in Freiburg einmal mehr zu spüren bekommen habe. „Mittlerweile kennen wir uns untereinander fast alle, weshalb die Spiele auch immer interessanter werden“, erklärt Holleis.

Er führt die erste Mannschaft der Speedfires als Trainer und Kapitän an und fand nach den beiden 4:2-Siegen zum Jahresauftakt gegen die Bonländer Speeders sowie gegen die gastgebende FT 1844 Freiburg lobende Worte: „Ein gelungener Start ins neue Jahr, auch wenn beide Spiele relativ eng waren und sich viele Partien sehr lange hingezogen haben.“

Speedfires visieren Bundesliga-Finalturnier und DM-Titel im Mai an

Das Poinger Quartett um Holleis, Klee sowie Alexander Mrosack und Roy Gralke legte gegen die Bonländer mit zwei souveränen Erfolgen in den Herreneinzeln los. Lediglich Roy Gralke musste sich in einem spannenden Tiebreak 15:17 geschlagen geben. Im Dameneinzel sorgte Vivien Klee für die 3:1-Vorentscheidung. Sie war ebenfalls in drei Sätzen (16:13, 11:16, 16:12) und erstmalig gegen die starke Bonländer Dame und Nationalspielerin Regina Ströbel erfolgreich.

Zusammen mit Holleis machte Klee im abschließenden Mixed souverän den Deckel für Poing drauf, nachdem Gralke/Mrosack ihr Herrendoppel denkbar knapp mit 15:17 im dritten Durchgang abgegeben hatten. Gegen die Freiburger verloren anschließend lediglich Gralke und Klee ihre Einzel. Dadurch führen die Poinger mit nunmehr drei Siegen aus drei Partien die Südstaffel wieder als Spitzenreiter an.

„Für die nächste Saison terminieren wir den ersten Spieltag im neuen Jahr aber vielleicht nicht so früh nach den Feiertagen“, schlug Holleis lachend vor. „Die Konditionsprobleme hat man uns schon noch angemerkt.“ Trotzdem zweifelt Paul Holleis nicht daran, dass sich sein Team für das Bundesliga-Finalturnier im Mai mit den besten acht Teams aus den vier Staffeln qualifizieren und einmal mehr ein gewichtiges Wort um die Deutsche Meisterschaft im Crossminton mitsprechen kann.

