Für den RSC Elkofen kann die Saison beginnen

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

Trainingslager des RSC Elkofen auf Mallorca (v.l.): Gerhard Fiedler, Andreas Bartmann, Matthias Niedermair, Christoph Jureit, Veronika Gentz, Sonja Haslbeck, Claudia Bartmann, Andreas Wieser, Sigmund Dichtl, Thomas Edlbergmeier, Hans Gambos und Johannes Wittenbeck. © verein

Mit einem intensiven Trainingslager auf Mallorca finden die Sportler des RSC Elkofen zurück zur Normalität.

Elkofen – Unter Radsportlern gilt Mallorca längst nicht mehr als Geheimtipp für Frühjahrstouren. Die Sonneninsel ist fast zum Mekka der Zweiradfreunde geworden – ambitionierter und

professioneller. Auch für den RSC Elkofen war „Malle“ Ziel, um die Beine auf die kommenen Aufgaben der Saison vorzubereiten.

Zwölf Radler des RSC zwischen 25 und 60 Jahren quartierten sich für gute eine Woche im Norden der Insel ein. Auf dem Programm stand eine tägliche Ausfahrt, die es in sich hatte, wie Sonja Haslbeck, Vorsitzende des Radsportclubs, bestätigte. Touren mit vielen Höhenmetern und von fünf- bis sechsstündiger Dauer wurden Tag für Tag in Angriff genommen. Wobei das Wetter nicht unbedingt dafür sorgte, dass die Radler viel zu lachen hatten. „Meine Sonnencreme habe ich jedenfalls unbenutzt wieder mit nach Hause genommen“, sagte Haslbeck lachend.

Meine Sonnencreme habe ich jedenfalls unbenutzt wieder mit nach Hause genommen“

Dass eine vom Leistungsvermögen so unterschiedliche Gruppe wie die der Elkofener gemeinsam unterwegs sein kann, „lässt sich ganz einfach über Distanz und Intensität steuern“, verriet Haslbeck. Ging’s besonders heftig bergauf, waren Leistungsfahrer wie Spartenleiter Andreas Bartmann weit vor dem Gros der Gruppe am Gipfel. „Er drehte dann einfach um, kam dem langsameren Rest entgegen und fuhr dann mit denen erneut den Berg hoch.“ Auf diese Weise brachte er und einige andere Elkofener trotz anspruchsvollem Gelände während ihres Aufenthaltes „so 700, 800 Kilometer zusammen“, schätzte Haslbeck, Die Grundlage für die mit der Umstellung auf die Sommerzeit beginnende Saison wäre also gelegt. „Dann geht’s regelmäßige Training wieder los“, so Haslbeck: „Zurück zur Normalität eben.“

Nach zwei Jahren der Coronabedingten Einschränkungen und Rennabsagen wird nun wieder mittwochs und freitags, jeweils ab 18 Uhr gemeinsam geradelt.

Eine Neuerung gibt’s beim RSC Elkofen für die regelmäßigen Samstags-Ausfahrten, die jetzt eine Woche im Voraus geplant werden. Streckenlänge und Schwierigkeitsgrad stehen vorab fest, so dass jeder weiß, was auf ihn zukommt und ob es mit seiner individuellen Verfassung zu schaffen ist.