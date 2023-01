Flatternde Nerven und schwindende Chancen

Von: Julian Betzl

Strecken sich weiter nach dem Relegationsplatz: Vaterstettens (links) Niklas Böhm und Jakob Rasch. Also, wenn wir jedes Mal nach einer Niederlage auf der Heimfahrt schlechte Stimmung hätten, hätten wir schon lange aufgehört. Udo Zierhut, Herrentrainer des TSV Grafing III, nach der elften Niederlage im elften Spiel. © stefan rossmann

SG Grafing III/Bruckmühl und TSV Vaterstetten gehen in der Volleyball Herren Landesliga leer aus.

Grafing/Vaterstetten – „Also, wenn wir jedes Mal nach einer Niederlage auf der Heimfahrt schlechte Stimmung hätten, hätten wir schon lange aufgehört.“ Man könnte meinen, dass Udo Zierhut und die Volleyballherren der SG Grafing III/Bruckmühl inzwischen imprägniert sind gegen Miesepetrigkeit. Schließlich fährt die Spielgemeinschaft seit eineinhalb Spielzeiten fast ausschließlich Niederlagen in der Landesliga Südost ein.

Bereits Ende des Monats könnte der Abstieg – und vielleicht sogar die Auflösung der Mannschaft – der weiterhin punktelosen SG auch rechnerisch in Stein gemeißelt sein. Zierhut wird jedenfalls definitiv nicht als Trainer weitermachen und hat diese Saison längst als „Abschiedstournee“ deklariert. Auf der Hinfahrt ins niederbayerische Schönberg hatte er sich noch auf den letzten Besuch in der dortigen TSV-Halle gefreut: „Da waren die Zuschauer schon früher immer lautstark und auch diesmal wieder in Hochform. Auch richtig beschimpfend.“

Dieser kleine Hexenkessel, den der Tabellenvierte da angerührt hatte, sei aber ausdrücklich nicht entscheidend für die 0:3-Pleite der SG Grafing III/Bruckmühl gewesen, die im ersten Satz in Zierhuts Augen das bessere Angriffs- und Aufschlagspiel einbrachte und kurz vor dem dritten Satzgewinn in dieser Spielzeit stand. Nur begann bei 23:23 das altbekannte Nervenflattern. „Ich habe natürlich einmal mehr gepredigt, dass die Jungs nicht auf den Spielstand schauen sollen“, so Zierhut, der die folgenden zwei „individuellen Fehler“ irgendwie schon gewohnheitsmäßig antizipiert hatte.

Beide Landkreisvertreter kassieren 0:3-Auswärtsniederlagen

Neben dem 23:25-Dämpfer zwickte mit Beginn des zweiten Durchgangs dann auch noch der Rücken von SG-Libero Thomas Willibald. Dessen Ausscheiden destabilisierte die Abwehr und den Angriffsaufbau gleichermaßen, weshalb Schönberg problemlos mit 25:16 und 25:15 den Heimdreier in glatt drei Sätzen abhaken konnte.

„Nach zuvor vier langen Sätzen gegen Isar-Loisach war Schönberg schon ziemlich K.o., sodass wir sicher einen Punkt hätten holen können. Nach dem ersten Satz waren wir in der Annahme von der Rolle und hatten ohne unseren Libero keine Chance mehr“, resümierte Udo Zierhut.

Auf der dreistündigen Heimfahrt hätten seine Spieler aber ein persönliches Versprechen nochmal bestärkt: „Sie haben mir versprochen, auch für mich, noch einen Sieg in dieser Saison einzufahren.“ Wenn am kommenden Samstag (14.30 Uhr) der Vorletzte, MTV München III, zu Gast ist, sieht Zierhut die „ganz große Chance“ gekommen.

Bei Ligakonkurrent TSV Vaterstetten haben sich die theoretischen Chancen zumindest auf die Teilnahme an der Abstiegsrelegation derweil auch nicht verbessert. Der vorsichtig erhoffte Überraschungscoup beim Tabellendritten VC/DJK Passau ist ausgeblieben. „Obwohl ich den Gegner gar nicht so stark gesehen habe, haben wir schon deutlich verloren“, räumte TSVV-Trainer Markus Halm nach dem 0:3 (17:25, 22:25, 16:25) ein.

Bei uns sind in jedem Satz vier, fünf komische Fehler dabei. Das ist dann insgesamt nicht stabil genug.

In der Dreiflüssestadt erwartete die Oberbayern eine ungeheizte und damit eiskalte Dreifachhalle. „Weil ich davor noch als Schiedsrichter gepfiffen habe, hat es mich vier Stunden lang extrem gefroren. Für die Spieler war es in Bewegung aber kein Problem“, schilderte Halm.

Mit einem Rotationsexperiment wollte Halm in Passau zum Erfolg kommen. Niklas Schröter lief als Mittelblocker auf und Routinier Florian Lesch übernahm die Liberoposition von Marco Weger. Der beständigste Kaderspieler wechselte dafür in den Außenangriff. „Das Experiment hat schon ein bisschen was gebracht, hat aber nicht so gefruchtet, wie ich mir das gewünscht hätte“, zog der TSVV-Coach Bilanz.

Alleine, um schon gegen die Mittelfeldteams der Liga mithalten und womöglich sogar aussichtsreich in die „Crunchtime“ kommen zu können, brauche seine Mannschaft „einen Sahnetag in allen Belangen“. Ein solcher war Vaterstetten in Passau jedoch nicht vergönnt. „Bei uns sind in jedem Satz vier, fünf komische Fehler dabei. Das ist dann insgesamt nicht stabil genug.“ Somit wurde die Rückreise auch für den zweiten Landkreisvertreter vergangenes Wochenende zur Leerfahrt. JULIAN BETZL

SG Grafing III/Bruckmühl: Patrick Brethack, Nicklas König, Philip Schnödt, Maximilian Schönberger, Laurenz Ströbl, Alexander Van der Straaten, Thomas Willibald.

TSV Vaterstetten: Niklas Böhm, Laurin Halm, Florian Lesch, Jakob Rasch, Julian Schleicher, Niklas Schröter, Marco Weger, Yannick Ziller.

