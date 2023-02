Fleißige Schwimmerin: Vier Starts, vier Bestzeiten bei Team-DM

Überzeugte auf der Lagendistanz bei der DMS: Luisa Rumler aus Ebersberg. Foto: privat © privat

Deutschlandweit fanden die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften (DMS) im Schwimmen statt. Hier gehen die Sportler, vergleichbar wie beim Fußball, in den diversen Ligen an den Start.

Ebersberg – Die deutschen Spitzenteams der 1. Bundesliga trafen sich in Essen, um den Meister zu ermitteln. Die Ebersbergerin Luisa Rumler war für das Damen-Team der SG Stadtwerke München dabei.

Bei der DMS werden alle Wettkampfstrecken, die im Becken möglich sind, zwei Mal geschwommen (50 bis 1500 Meter Freistil, dazu 50, 100, 200 Meter in den Lagen Brust, Rücken und Schmetterling sowie die 100, 200 und 400 Meter Lagen). Jeder eingesetzte Schwimmer darf hierbei maximal fünf Mal an den Start gehen, aber jede Strecke nur einmal absolvieren. Hier wird im Vorfeld der DMS ein ausgeklügeltes System angewandt, um für die Mannschaft die besten Ergebnisse erzielen zu können.

Luisa Rumler wurde für vier Strecken an diesem Wochenende eingesetzt. Anfang 2022 war die heute 17-Jährige vom Schwimmverein Grafing-Ebersberg nach München gewechselt. Am Samstag standen für sie zwei Freistilstrecken und am Sonntag zwei Lagenstrecken auf dem Programm. Erstmalig ins Wasser sprang sie über die 200 Meter Freistil, welche sie nahe ihrer persönlichen Bestzeit mit 2:04,45 Minuten beendete. Eine für die Ebersbergerin eher ungewohnte Strecke ist die halbe Freistildistanz. Meistens ist sie auf den längeren anzutreffen. Nach nur 57,64 Minuten und so schnell wie noch nie schlug Rumler nach 100 Meter an der Wand an.

Tag zwei begann mit den 200 Meter Lagen. Da die 17-Jährige derzeit im Training ein großes Augenmerk auf ihre Brusttechnik legt, war sie gespannt, ob sich hier bereits Fortschritte eingestellt haben. Der Trainingsaufwand hat sich mehr als gelohnt: Erstmals schlug Luisa Rumler unter der 2:20 Minuten-Marke an. Sie verbesserte ihre bisherige Zeit um mehr als zwei Sekunden (2:19,09 Min.). Getoppt wurde das Ganze noch über die doppelte Distanz, den 400 Meter Lagen. Noch nie schneller als fünf Minuten, freute sich die Schwimmerin nach dem Rennen über 4:53,13 Minuten. Eine Verbesserung, mit der sie selbst zum jetzigen Saisonzeitpunkt noch nicht gerechnet hat. Somit konnte Luisa Rumler mit ihren tollen Ergebnissen zum sechsten Gesamtrang des Stadtwerke-Damenteams beitragen.

Ende Februar steht nun bereits die Vorbereitung für die nächsten Saisonhöhepunkte an. Dann geht es für die Ebersbergerin für drei Wochen ins Höhentrainingslager in die spanische Sierra Nevada. ez/ola