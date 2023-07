Folgenreiche Finnland-Exkursion

Von: Olaf Heid

Teilen

Knallharte Vorhand: Edison Ambarzumjan (Grafing) gewann einen ATP-Punkt. imago © Hansjürgen Britsch via www.imago-images.de

Tennisprofi Edison Ambarzumjan aus Grafing sammelt am Vorabend der Bayerischen Meisterschaft zweiten ATP-Punkt in Finnland.

Grafing – Für den Grafinger Tennisspieler Edison Ambarzumjan endete der Traum vom bayerischen Meistertitel im Viertelfinale. Im Turnier auf der Anlage des TC Augsburg Siebentisch unterlag der an Position sechs gesetzte Profi (DR 104) gegen Maximilian Homberg (TC Ismaning/DR 75) klar in zwei Sätzen (1:6, 2:6). Im Vorjahr hatte es der Grafinger, der in Diensten des Bayernligisten TC Aschheim steht, noch eine Runde weiter geschafft. „Da bin ich erst im Halbfinale raus, aber damals war das nicht so stressig.“

Was Ambazumjan damit meint, ist die Vorbereitungsphase. In 2022 hatte er mehr Zeit dafür gehabt, diesmal kam er direkt aus Finnland eingeflogen. Zwar mit Rückenwind eines eingespielten ATP-Punkts, aber letztlich waren die Reisestrapazen im Turnierverlauf weniger hilfreich. Denn bei einem IFT-Einzelturnier hatte der 26-Jährige die Qualifikation überstanden. Im Hauptfeld sammelte er dann stolz „meinen zweiten Weltranglistenpunkt“ ein, in dem er den Finnen Roni Mikael Hietaranta mit 6:4 und 6:4 in die Knie zwang.

In der Runde der letzten 16 zog der Grafinger, der derzeit bei der ATP auf Rang 1408 geführt wird, dann aber gegen den Italiener Luca Giacomini (ATP 865) klar mit 0:6, 1:6 den Kürzeren. Anschließend begann der Stress für Ambarzumjan, der nach dem Match sogleich seinen Rückflug spät abends noch buchte. Zurück daheim ging es in der Früh sofort mit dem Auto in die Schwabenmetropole, um dort die Auftaktrunde zu bestreiten.

„Ich musste glücklicherweise aufgrund meines Freiloses erst am Freitag ran, sonst hätte ich gar nicht mitspielen können“, sagt Ambarzumjan rückblickend. „Aber ich war in der ersten Runde nicht wirklich fit.“ Der 26-Jährige gewann „irgendwie im Match-Tiebreak“ nach Satzrückstand mit 6:7, 6:3 und 10:5 gegen Henri Haupt (MTTC Iphitos München/DR 361). Der Grafinger siegte am selben Tag noch gegen den Kolumbianer Daniel Salazar (TC RW Gersthofen/DR 180) kampfstark mit 7:6 und 6:2. Tags darauf ereilte Ambarzumjan gegen Homberg aber das Aus. „Die Luft war raus.“ Sein Fazit: „Nach acht Matches binnen sieben Tagen war die Bayerische okay, mit dem Weltranglistenpunkt bin ich happy.“ OLAF HEID