Forst Uniteds Drittliga-Handballerinnen arbeiten an „Überraschung“

Von: Olaf Heid

Teilen

Überdimensionierter Ball, mehr Spaß: Das gehört zum Training beim Frauen-Drittligisten in Ebersberg dazu. So wie hier in der Vorbereitungszeit. Am Samstag geht es im Derby aber wieder mit regulärem Ball zur Sache. © stefan rossmann

Der Aufsteiger TSV EBE Forst United empfängt am heutigen Samstagabend um 18.15 Uhr die HSG Würm-Mitte zum bayerischen Drittliga-Derby.

Ebersberg – Zum ersten Heimspiel im Jahr 2023 empfangen die Handballerinnen des TSV EBE Forst United die Konkurrenz aus dem Münchner Westen zum bayerischen Drittliga-Derby. Nachdem vor zwei Wochen in Allensbach erneut ein gutes Spiel gezeigt wurde, die Mannschaft jedoch ohne zählbaren Erfolg nach Hause fuhr, sollen gegen die HSG Würm-Mitte die ersten Punkte eingefahren werden. Beginn des Heimspiels in der Dr.Wintrich-Halle an diesem Samstag ist um 18.15 Uhr.

„Wir sind in guter Form und wollen uns nun endlich belohnen. Vor vollen Rängen macht das am meisten Spaß“, sagt United-Spielerin Jasmin Alnajjar und hofft auf viel Rückenwind von den Tribünen, der ihr Team zum zweiten Saisonsieg treiben soll.

Weniger Erfolgsdruck im Ebersberger „Lehrjahr“

Der Rivale aus München hat jedoch mit großer Sicherheit einiges gegen einen Erfolg der Ebersbergerinnen einzuwenden, steckt doch auch die HSG Würm-Mitte als Achter (12:12 Punkte) tief im Abstiegskampf der 3. Liga Süd. Im letzten Spiel gelang den „Wildcats“ ein überraschender 28:25-Heimsieg gegen die Schwaben Hornets, den Tabellenvierten TV Nellingen (16:10). Zwei weitere Punkte aus Ebersberg würde ihnen etwas Luft zu den direkten Abstiegsrängen verschaffen.

Bei den Gastgeberinnen von Forst United ist dieser Druck des Gewinnen-Müssens angesichts 2:24 Zählern und bereits zwölf Punkten Rückstand zum rettenden Ufer bedeutend geringer. Es ist für Ebersberg vor allem ein Lehrjahr – auf dem vermeintlichen Weg zurück in die Bayernliga. Dennoch bleibt die junge Truppe aus der Kreisstadt ehrgeizig, wie Chefcoach Konstantin Schlosser betont: „Wir werden alles daran setzen, zu gewinnen. Gleichzeitig haben wir im Gegensatz zu Würm keinerlei Druck und die Fans im Rücken.“ Er freut sich auch auf die Partie. Im Hinspiel unterlag seine Damen-Formation mit 22:29 Toren, weil sie sich „nicht torgefährlich und zu statisch zeigte. Die Entwicklung der Mannschaft ist dennoch sehr gut. Wir halten auch mit starken Gegnerinnen inzwischen mit“, lobt Teammanager Felix Mäsel.

United-Manager Mäsel kündigt personelle Überraschung an

Zum Gelingen des Ebersberger Heimspieltags könnte auch eine „Überraschung“ beitragen, wie Mäsel gegenüber der Ebersberger Zeitung vage andeutete. So lange nicht alles unter Dach und Fach sei, könne er aber noch keine Details verraten. Nur so viel: „Wir haben personell etwas in der Hinterhand.“ Es könnte durchaus eine Verstärkung für den Kader des Drittligisten bedeuten.

Auf alle Fälle wird das Ebersberger Trainerduo mit Schlosser und Jonas Habdank aus dem Vollen schöpfen können – auch ohne Neuzugang. „Wir haben mit 16 Spielerinnen eine volle Bank zur Verfügung“, erklärte Mäsel. „Es müssen sogar welche auf der Tribüne zuschauen.“ Die Erkrankten sind allesamt zurück – nur Stammtorhüterin Silvia Morath, die nach ihrer erfolgreichen Operation am Knie noch gut einen Monat pausieren muss, fällt weiter aus. Sie wird von Elena Czeslik und Vanda Angyal vertreten.

Den Fans soll von Seiten der Forst-Ladies auf dem Feld beste Unterhaltung geboten werden, aber auch nebenbei sorgen Catering und das beliebte Frisbee-Spiel in der Halbzeitpause (mit einer Chance auf ein Wellnesswochenende inklusive eines Fahrzeugs) wieder für Kurzweil. Vorm Drittliga-Derby empfängt die weibliche B-Jugend den HC Erlangen (16 Uhr), danach treffen die Frauen II auf den TSV Forstenried (20 Uhr/BOL).

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.