Forst United hat seinen Playoff-Platz sicher und peilt 3. Liga an

Sie sind in den Playoffs der Bayernliga dabei: der TSV EBE Forst United nach dem Sieg in Laim mit (hi., v.l.). Anna Meixelsberger, Vivien Schweizer, Elena Czeslik , Jasmin Alnajjar, Charly Paulus, Christina Schweiger, Julius Veihelmann, Konsti Schlosser, (vo.) Vanda Angyal, Lara Lau, Lara Becher, Theresa Lettl, Helena Lettl, Hannah Dürr und Katharina Fries. privat © verein

Ebersbergs Bayernliga-Handballerinnen haben nach ungefährdetem 28:16-Sieg beim SV Laim Platz unter den Top Vier sicher

Ebersberg – Mit einem fulminanten 28:16-Sieg beim SV Laim haben die Handballfrauen des TSV EBE Forst United bereits vorzeitig ihren Platz in der Aufstiegsrunde der Bayernliga gesichert. Sie spielen somit ab Ende April im „Playoff-Modus“ um den Einzug in die 3. Bundesliga.

Allerdings ist man in dieser Saison weit entfernt von Normalität und Kontinuität. Das Virus stellt den Spielbetrieb für alle Mannschaften immer wieder vor neue Herausforderungen. So wie am vergangenen Freitag. Während Laims Trainer Christian Sorger in den Vorwochen viele Ausfälle verschmerzen musste, traf es Ebersberg in dieser Woche: Mit Steffi Pollak, Lucie Mäsel, Anna Dybilasz, Torhüterin Silvia Morath und Torwarttrainer Jonas Habdank fehlten einige Kräfte aus dem Kader, der aber verstärkt durch die Bayernliga-A-Juniorinnen breit genug aufgestellt war. So sprangen Helena Lettl, Franzi Ebenkofler und Torhüterin Vanda Angyal ein, um die Reihen zu ergänzen.

Die Abwehr präsentierte sich trotz ungewohnter Formation gut eingestellt. Die auf Ballgewinne und Tempospiel ausgelegte, offensive Ausrichtung zeigte eindrucksvoll Wirkung. Forst United legte über Theresa und Helena Lettl vor, allerdings konnte Laim jeweils nachziehen (2:2). Dann legte Linksaußen Vivien Schweizer los wie ein Wirbelwind und sorgte für einen Vier-Tore Lauf, den Christina Schweiger ihrerseits mit einem schönen Treffer zum 7:2 (11.) krönte. Ebersbergs Torhüterin Elena Czeslik hielt alles, was es zu halten gab.

Ebersbergerinnen überrollen Laim

Die Gastgeberinnen hatten dem Druck nicht viel entgegenzusetzen und so wuchs der Abstand über Charlotte Paulus, Franzi Ebenkofler und der schnellen Lara Lau kontinuierlich weiter an (14:6/24.). Zur Hälfte hieß es 16:9 für United.

In Abschnitt zwei entwickelte sich eine Partie, die von Höhen und Tiefen geprägt war. Zwar war der Abstand auf Laim immer ungefährdet, allerdings griffen die Zahnräder teilweise nicht mehr ganz so ineinander wie in Hälfte eins. Hier spielten oft unerprobte Konstellationen miteinander. Auch in der Chancenverwertung haperte es, dennoch erarbeitete man sich immer wieder Möglichkeiten. Lara Becher und Jasmin Alnajjar trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Auf Seiten Laims übernahm Franzi Neumaier das Ruder, die sich und ihre Mitspielerinnen in gute Positionen brachte. Dennoch war der Siegeswille der Gäste ungebrochen. Torhüterin Vanda Angyal zeichnete sich dazu mit schönen Paraden aus.

Am Ende stand ein ungefährdetes 28:16 auf der Anzeigetafel. Die Ebersberger Handballerinnen feierten gemeinsam mit ihren Fans den vorzeitigen Einzug in die Aufstiegsrunde zur 3. Liga. „Heute hat alles geklappt“, freute sich Vivien Schweizer, die acht Tore zum Erfolg beisteuerte: „Wir wollten es unbedingt, besonders auch für die, die leider nicht dabei sein konnten!“ Vor der Aufstiegsrunde stehen für sie und ihr Team noch die Partien in Freising (27. März) und gegen Ismaning (3. April) an. ez

Ebersberg: Elena Czeslik, Vanda Angyal (beide im Tor); Katharina Fries, Franziska Ebenkofler (1), Lara Becher (1), Theresa Lettl (5), Lara Lau (5), Jasmin Alnajjar (1), Christina Schweiger (4), Helena Lettl (1), Anna-Maria Meixelsberger, Hannah Dürr, Charlotte Paulus (2), Vivien Schweizer (8/3).