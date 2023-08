Forstinning erkämpft gegen Kastl Remis in Unterzahl

Neuzugang Mohamad Awata hat als Freistoß- und Elfmeterspezialist bereits voll in Forstinning eingeschlagen. © sro

Forstinnings Co-Spielertrainer Mohamad Awata knipst und verpasst dann vom Punkt die Vorentscheidung für den Fußball-Landesligisten im Auswärtsspiel gegen den TSV Kastl. VfB-Elf rettet nach Platzverweis für Weismor ein 1:1 über die Zeit.

Forstinning – Einen Zähler brachte der VfB Forstinning von seinem Gastspiel im Altöttinger Landkreis beim TSV Kastl mit. Dabei versäumte der Landesligist eine 2:0-Führung durch einen vergebenen Strafstoß, hielt dann aber nach einer roten Karte immerhin bis zum Ende den einen Punkt beim 1:1 fest.

„Nach dem Spielverlauf müssen wir mit dem Ergebnis zufrieden sein, auch wenn es angesichts unserer ganzen Chancen zu wenig ist. Jetzt stehen wir beim nächsten Spiel in Schwaig unter Zugzwang“, kommentierte Kastls Trainer Slaven Jokic, einst auch im Landkreis beim ATSV Kirchseeon, beim TSV Zorneding und bei Falke Markt Schwaben als Spieler aktiv, den Spielausgang.

In der Partie besaßen die Hausherren, als Aufsteiger passabel gestartet mit neun Zählern aus fünf Partien, zu Beginn Vorteile und einige Chancen durch Pascal Linhart und Michael Renner. Etwas überraschend deshalb die VfB-Führung in der 34. Minute: Mohamad Awata drückte die Lederkugel nach einem Flankenball aus kurzer Distanz zum 0:1 über die Linie, bereits der sechste Saisontreffer für den spielenden Co-Trainer.

Keine 2:0-Führung: Awata knallt Strafstoß an die Latte

„Forstinning ist eigentlich mit wenig Aufwand in Führung gegangen,“ wunderte sich Kastls Abteilungsleiter Jochen Brehm über den Rückstand. Diesen hätte Kastl kurz nach der Pause ausgleichen können, doch Spinner scheiterte an Forstinnings Schlussmann Marko Susac. Kurz darauf hätte die Partie eine Vorentscheidung erfahren können.

Nach einem klaren Strafraumfoul von Andreas Lahner an Felix Meier trat Standardspezialist Awata an, knallte den Ball aber an die Latte. „Das hätte wohl die Entscheidung bedeutet“, vermutete nicht nur Brehm. Kastl blieb im Spiel und kam kurz darauf zum Ausgleich. Nach einem Eckball von Lahner köpfte Christian Fischer zum Ausgleich ein (52.). Und in der 66. Minute schien die Partie endgültig eine Wendung zu nehmen.

Forstinnings Abwehrchef Nico Weismor sah nach einer Notbremse an Marco Unterholzner die rote Karte. „Aber wir sind dann nicht richtig in die Gänge gekommen und waren nicht konsequent genug in der Überzahl. Forstinning hat dann clever verteidigt, das Unentschieden geht am Ende dann in Ordnung“, wertete Brehm die Partie.

Forstinning nahm also den Punkt mit, bleibt damit auswärts weiter ungeschlagen und kann mit dem vierten Rang momentan gut leben. Am heutigen Montag haben die VfB-Akteure trainingsfrei, nach den beiden Einheiten am Dienstag und Donnerstag folgt am Samstag die nächste Aufgabe zu Hause gegen Garmisch-Partenkirchen. arl