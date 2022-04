Forstinning knackt auch Festung Dorfen

Teilen

Selbst ein versuchtes Handspiel von Dorfens Sebastian Bauer auf der Torlinie verhinderte die VfB-Führung von Kevin Becker (2.v.l.) nicht. © Foto: Weingartner

Die Festung Dorfen ist erobert: Tabellenführer VfB Forstinning hat dem TSV Dorfen mit einem deutlichen 4:0 die erste Heimniederlage der Bezirksliga-Saison beigebracht und damit die drei Punkte Differenz zum ebenfalls siegreichen Verfolger ESV Freilassing gewahrt.

Forstinning – „Das war rundherum eine starke Teamleistung“, jubelte VfB-Abteilungsleiter Thomas Herndl seine Mannschaft nach der Partie.

Lediglich in der ersten halben Stunde konnte dabei der TSV Dorfen dem Gast aus Forstinning Paroli bieten und erarbeite sich ein paar Abschlüsse über die Außenpositionen durch Michael Friemer und Gerhard Thalmaier. Aber ernsthaft eingreifen musste VfB-Schlussmann Marko Susac bei keiner Szene, bei den Gästen stand wieder einmal die Null. Bereits zum vierten mal in Folge, insgesamt bedeuten die gerade einmal 16 Gegentreffer in der Gesamtsaison natürlich den Ligabestwert.

Der VfB hatte also in Dorfen das Heft fest in der Hand, zudem laut Herndl taktisch hervorragend eingestellt auf den Kontrahenten von Trainer Ivica Coric. In der 37. Minute manifestierten sich die Spielanteile in das 0:1 – Kevin Beckers traf per Kopfball nach einem Eckstoß.

Kurzzeitig herrschte auf dem Spielfeld und bei den Fans etwas Verwirrung, nachdem ein Dorfener Akteur den Ball noch mit der Hand abwehrte. Doch der Schiedsrichterassistent sah den Ball schon deutlich hinter der Torlinie.

Kurz vor dem Seitenwechsel stellte der VfB die Weichen auf Sieg mit einem Tor zum Zungenschnalzen. Nach einem Steckpass düpierte Bakary Touray an der Grundlinie seinen Gegenspieler Sebastian Haenle und zog in den Strafraum, wo er Dorfens Schlussmann Johannes Huge mit einem Schlenzer in das lange Eck überwand (44.). Eine feine Einzelleistung von Touray, der für Sven Jajcinovic (Urlaub) in die Startelf rückte. „Unsere Kadertiefe zeigt sich da wieder als Trumpf,“ lobte Herndl seinen treffsicheren Stürmer. Touray zeigte sich nämlich auch für das 0:3 in der 73. Minute verantwortlich.

Auch in der Schlussphase ließ der VfB dank seiner physischen Präsenz nicht nach. „Entschlossenheit und Zweikampstärke bis zum Ende“ – das sah auch Herndl bei seinen Akteuren. Kurz vor dem Abpfiff durfte schließlich noch Einwechselakteur David Kamm über seinen ersten Bezirksligatreffer jubeln. Kamm, in der Winterpause vom Kreisligisten Oberföhring nach Forstinning gewechselt, ließ seinen Gegenspieler nach einem Strafraumanspiel mit einer Körpertäuschung ins Leere laufen und schloss präzise zum 0:4-Endstand (89.) ab.

„Es war selten so klar in Dorfen“, freute sich Herndl nach der Partie über den ersten Forstinninger Dreier beim TSV. Die Konzentration gilt ab sofort nun dem nächsten Kontrahenten Buchbach, den der VfB am kommenden Samstag daheim empfängt. arl