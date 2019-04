Forstinning will Ebersberg-Scharte auswetzen

VfB vor anstrengenden Wochen

von Christian Scharl schließen

Recht anstrengende Wochen stehen dem VfB Forstinning bevor. Acht Partien weist der Spielplan bis zum Punktspielfinale am 18. Mai aus.

An Ostern wird die Coric-Truppe gleich zweimal im Einsatz sein, inklusive der auch von Baldham wohl genauestens beäugten Nachholbegegnung bei Spitzenreiter Ampfing am Ostermontag. Davor wartet mit dem SV Saaldorf am heutigen Samstag (16 Uhr, Sportpark Forstinning) eine interessante Herausforderung auf den VfB Forstinning.

Die beiden Teams stiegen zugleich erstmalig in ihrer Vereinshistorie 2016 in die Bezirksliga auf und spielen seitdem dort eine formidable Rolle. Forstinning erreichte 2017 die Aufstiegsrelegation, Saaldorf 2018. Und auch in diesem Spieljahr mischen beide Mannschaften wieder im Vorderfeld mit, auch wenn die vorderen Ränge nicht mehr erreichbar sind. „Mit dem vierten Rang am Saisonende und einem Punkt in Forstinning wären wir hochzufrieden“, gibt Saaldorfs Abteilungsleiter Marcus Dinkler die Losung für die Partie in Forstinning und die restliche Saison aus.

Dabei scheint Forstinning für den Verein aus dem Rupertiwinkel ein gutes Pflaster zu sein, bei beiden Auftritten entführte die Mannschaft von Erfolgstrainer Mathias Rehrl jeweils drei Punkte. Dies möchte der VfB Forstinning nicht noch ein drittes Mal zulassen. Zudem gilt es, die Scharte aus dem mit einer enttäuschenden Vorstellung verlorenen Landkreisderby beim TSV Ebersberg auszuwetzen. arl