VfB Forstinning will zurück in die Spur

Er wird viel dirigieren müssen: Auf Torwart Marko Susac und den VfB Forstinning wartet am Karsamstag mit Traunstein ein Gegner im Aufwind. © stefan Rossmann

VfB Forstinning erwartet am Karsamstag SB Chiemgau Traunstein in der Fußball-Landesliga.

Forstinning – Etwas mager fällt die jüngste Bilanz des VfB Forstinning in der Landesliga aus. Diese möchte Trainer Ivica Coric im Heimspiel gegen den SB Chiemgau Traunstein am Karsamstag um 15 Uhr wieder mit Punkten aufpolieren: „Wir haben uns vorgenommen, gemeinsam wieder in die Spur zu kommen. Und wir müssen schauen, dass wir nach den letzten drei Spielen wieder punkten.“

Ein bisschen ärgerte sich Coric auch noch über das 0:1 bei Spitzenreiter Bruckmühl. „Aber es war nicht die erste und wird auch nicht die letzte Niederlage sein. Wir hatten aber den Ausgleich auf dem Fuß mit dem Elfmeter.“ Gegen Traunstein möchte der Forstinninger Langzeittrainer fokussiert und mit einfachen Mitteln wieder zum Erfolg kommen. „Wir waren zuletzt etwas zu kompliziert.“

Die Personaldecke am Osterwochenende ist beim VfB Forstinning aufgrund einiger Urlauber und Ausfälle dünn genäht. Im Abschlusstraining verletzte sich zudem noch Antonijo Prgomet, sein Einsatz ist noch mit einem Fragezeichen versehen. „Aber wir sind immer noch schlagkräftig“, vertraut Coric seinem vorhandenen Kader.

Beim SBC Traunstein verlief die Form- und Ergebniskurve zuletzt genau entgegensetzt zum VfB. Mit zehn Zählern aus vier Partien kletterte die Elf von Trainer Danijel Majdancevic auf Tabellenrang zwei und mischt nun gehörig um den Relegationsrang mit, nachdem der direkte Aufstiegsplatz durch den SV Bruckmühl zementiert scheint. „Bruckmühl ist schon überraschend. Aber dahinter sind dann sechs oder sieben Mannschaften, die eine Chance auf den zweiten Rang haben“, sieht auch Traunsteins Pressesprecher Peter Mallmann ein enges Rennen in der Liga. Traunstein möchte natürlich dranbleiben. „Und dann schauen, ob es reicht.“

Der Zuschauer-Krösus der Landesliga gab bereits in der Saison 2017/18 ein einjähriges Gastspiel in der Bayernliga und möchte diese „nette Erfahrung“ nach den Worten von Mallmann nochmals erleben. In Forstinning wird neben Kenan Smajlovic mit Julian Höllen nach einer Erkrankung eventuell der Toptorjäger der Liga fehlen. „Höllen ist fraglich. Aber dann müssen es eben die richten, die spielen. Und wir fahren nicht wegen der Gaudi nach Forstinning. Wir wollen was mitnehmen.“ arl