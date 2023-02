Forstinninger Kicker geben Gastspiel an der Grünwalder

Eine Flugeinlage vor dem Abflug ins Türkei-Trainingslager legte Forstinnings Ivan Bacak (rechts) hin. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Nach der aufgrund von Verletzungsproblemen beim angedachten Kontrahenten BC Attaching ausgefallenen Testpartie, tritt der Landesligist VfB Forstinning am heutigen Samstag 13 Uhr nun zum nächsten Vorbereitungsspiel an. Und zwar an prominenter Münchner Stelle, in der Grünwalder Straße 114.

Forstinning – Bei dieser Adresse dürfte der geneigte Leser hellhörig werden, befindet sich dort doch die Heimstätte des TSV 1860. Bei den Löwen misst sich der VfB mit der in der Bayernliga beheimateten Reserve und möchte nach dem ersten Auftritt und dem deutlichen 4:0 über Landesligist Oberweikertshofen wieder eine gute Figur abgeben. Seit zwei Wochen befindet sich der VfB im regulären Training, mit dem in der Winterpause in der Breite erweiterten Kader stehen Trainer Ivica Coric nun wieder die notwendigen Optionen zur Verfügung.

Beim ersten Test zeigten die eingesetzten Neuzugänge schon passable Ansätze, Matija Milic durfte im VfB-Dress sogleich über seinen Premierentreffer jubeln. Der 20-jährige Offensivakteur wechselte aufgrund von mangelnden Spielzeiten vom Bayernligisten VfR Garching in den Ebersberger Landkreis und hofft nun auf regelmäßige Einsätze in der ersten Elf beim VfB Forstinning.

Am kommenden Mittwoch trifft der VfB Forstinning dann auf den Regionalligisten Türk Gücü, ehe am Unsinnigen Donnerstag die Abreise ins Trainingslager nach Belek erfolgt. arl